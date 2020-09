Hechtel-Ekselse muziekgeschiedenis gebundeld in ‘Van Geys tot Goossens’: “Heel het dorp hielp om verhalen en foto’s te verzamelen” Birger Vandael

24 september 2020

10u25 0 Hechtel-Eksel De Hechtelse schrijver Dirk Neyens heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in de muziekgeschiedenis van zijn thuisdorp Hechtel-Eksel. Het resultaat is een bijbel van 230 pagina’s waarin 330 bands en artiesten vermeld staan die minstens één lid uit de gemeente tellen. “Hoe kleiner de gemeente, hoe groter de fierheid. En op deze plek zijn prachtige verhalen geschreven!”, glimlacht de auteur.

Dirk is zelf muzikant en speelde drums in lokale bands als The Blues Connection, de bigband Melopee en de indierockband Confuse The Cat. Zijn boek heeft haar wortels bij het event rond het twintigjarig bestaan van de Muziekodroom in Hasselt. “Ik had er die avond een gesprek met muziekkenners Geert Plessers (Reiziger), Stijn Meuris en Toon Vanotterdijk (Six Hands). Daar zijn ontzettend veel verhalen verteld en ik kwam tot het besef dat ik daar echt iets mee moest gaan doen”, herinnert Dirk zich. “Het is uiteindelijk uitgedraaid op een queeste van ruim twee jaar.”

Bij zijn zoektocht naar verhalen en foto’s kreeg Dirk de hulp van de hele gemeenschap. “Ik herinner me hoe er een Facebookgroep werd opgericht omtrent het boek”, stelt schepen van Cultuur Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester), die hulp bood aan Dirk. “Iedereen deelde er spontaan foto’s en anekdotes om de schrijver te helpen. We hebben hier in onze gemeente veel herinneringen aan de prachtige bals en concerten van weleer.”

Rode draad

Het resultaat is een naslagwerk waarin werkelijk alle grootheden van de lokale muziekwereld staan beschreven. De rode draad wordt gedragen door Tony Geys en Mario Goossens. “Tony was een zanger die floreerde tussen de jaren 50 en 70”, legt Dirk uit. “Hij was zowat de Bobbejaan Schoepen van deze regio. Via ‘Ontdek de Ster’ kwam hij aan de oppervlakte en bij de toenmalige Radio Hasselt bouwde hij zijn bekendheid verder uit. Vandaag is hij 94 jaar en zit hij in Testelt in een rusthuis. Nog steeds zingt hij voor zijn medebewoners elke dag zijn liedjes.” Geys was zelf niet aanwezig bij de boekpresentatie en werd vertegenwoordigd door zijn nicht Ria Geys.

Beste drummer van het land

Terwijl Geys als beginpunt van het boek wordt voorgesteld, staat Mario Goossens voor het nu. Dat kan je wel erg letterlijk nemen, want de Hechtelaar zal binnenkort samen met drummer Cesar Zuiderwijk van Golden Earring de band ‘Sloper’ op de kaart zetten. “Normaal hadden ze al op Graspop gestaan”, weet Dirk. “Ik beschouw hem als de beste drummer van het land. Ooit gaf hij trouwens les aan het nichtje van Tony Geys. Op die manier zijn ze toch aan elkaar verbonden.”

Tussen Geys en Goossens heeft Hechtel-Eksel tal van iconische figuren gekend. “Denk maar aan contrabassist Fons Vanhamel (vader van Tim Vanhamel, oud-lid van onder meer Deus, red.), jazzpianist Dirk Schreurs, bluesgroep Ham ’n Eggs, Johnny and the Tigers, Tony en de Hangmatten en de vele dansorkesten. Zij maakten van De Schans, Aristo en Ark een plaats waar iedereen van genoot. Ooit stond er in de Ark trouwens de jongste DJ van het land. Twaalf jaar oud was hij, ook daarover lees je meer in het boek.”

YouTube en Spotify

Aan ‘Geys en Goossens’ wordt een YouTube-pagina gekoppeld en ook op Spotify werd een playlist gemaakt. “Met dank aan de hulp van vele mensen, de lokale Heemkundige Kring en de muzikanten zelf”, weet de auteur. “Hopelijk kunnen we op een dag een all stars avond organiseren, maar helaas is dat nu niet aan de orde. Voor onze voorstelling trokken we bewust naar de gezellige setting van De Gloria, omdat grotere gezelschappen momenteel ‘not done’ zijn.”

Volgend project

De schrijver, die in het verleden ook al jeugdboeken uitbracht, besluit met een blik op de toekomst. “Ik ben nu bezig met een boek over verveling, maar eigenlijk droom ik vooral van een boek over de recente geschiedenis van Hechtel-Eksel. Ik wil vertellen wie de mensen zijn in deze prachtige gemeente die het verhaal vandaag schrijven. Dat moet mijn volgende project worden!”

Het boek is verkrijgbaar aan €25 via het vrijetijdsloket en het digitaal ondernemersplatform www.hechtelekselwinkelt.be. Voor de eerste vijftig kopers ligt er bovendien een gesigneerd exemplaar klaar.