Hechtel-Eksel wijzigt circulatieplan om horecazaken alle kansen te geven Birger Vandael

04 juni 2020

14u03 0 Hechtel-Eksel Nu de horecazaken de deuren onder voorwaarden weer mogen openen, wil het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel hen ook alle kansen geven. Daarom krijgen deze zaken de toestemming om aan de straatzijde een terras te plaatsen. Bijgevolg wordt er een circulatiewijziging doorgevoerd aan het Kerkplein in Eksel en aan de Oude Barrierstraat in Hechtel.

De heropening van horecazaken staat gepland op 8 juni. Ook in Hechtel-Eksel stomen de uitbaters zich klaar voor deze grote dag. De Oude Barrier in Hechtel kondigt bijvoorbeeld een verfrissende kaart aan, in Eksel zal café Torenhof mikken op terrasjes in de zon. “En ook het koffiehuisje Santhee’s aan het Ekselse Kerkplein vroeg reeds een terras aan”, zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “Omdat de heropening zich in coronatijden voor een groot deel buiten zal moeten afspelen, staan we het plaatsen van een terras aan de straatzijde toe.”

Veiligheid gegarandeerd

“Door het plaatsen van een terras, kan de horeca voldoende mensen ontvangen en tegelijkertijd toch de nodige afstand bewaren,” zegt schepen van mobiliteit, Theo Martens (HE Lijst Burgemeester). “Natuurlijk heeft het plaatsen van zo’n terras aan de straatzijde gevolgen voor het verkeer. Om de veiligheid te garanderen, zal de verkeerscirculatie aan het Kerkplein en de Oude Barrierstraat worden aangepast. De reglementen gaan in voege van zodra de verkeersborden en de paaltjes geplaatst zijn.”

Kerkplein

Koffiehuisje Santhee’s wil een terras aan de straatzijde uitbaten gedurende het toeristisch seizoen. Daarom zal er aan het Kerkplein wat veranderen: de oostelijke tak van het Kerkplein heeft geen doorgaande functie en wordt afgesloten met wegneembare inox paaltjes ter hoogte van de gewestweg. Hierdoor kan een deel van de rijweg ingenomen worden door een terras.

Ter hoogte van het terras zal de weg in beide richtingen verboden worden. Het Kerkplein wordt een doodlopende weg, behalve voor voetgangers, fietsers, speed pedelecs en bromfietsen. De aanliggende parkeerplaatsen ter hoogte van het afgesloten gedeelte van de rijweg zullen voorbehouden worden voor het parkeren van fietsen. De parkeervakken voor mindervaliden en elektrische voertuigen ter hoogte van de kerk aan de binnenzijde van het Kerkplein worden gegroepeerd.

Oude Barrierstraat

Brasserie De Oude Barrier wil een terras aan de straatzijde uitbaten gedurende het toeristisch seizoen. Dit leidt tot een circulatiewijziging ter hoogte van de aansluiting met de Hasseltsebaan. Vanaf het kruispunt met de Hasseltsebaan over de volledige lengte van de verkeersgeleider zal de zijtak aan de zijde van brasserie De Oude Barrier worden afgesloten. Hierdoor kan deze afgesloten tak als terras worden ingericht. Het in- en uitrijden zal gebeuren via de andere zijtak, aan de kant van de onpare huisnummers.

Alle buurtbewoners worden door middel van een brief op de hoogte gebracht. Wens je meer info over de circulatiewijzigingen en de bijhorende reglementen? Surf dan naar www.hechtel-eksel.be/circulatiewijzigingen