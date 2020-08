Hechtel-Eksel tevreden over zomerschool: “Willen onze kinderen zoveel mogelijk kansen geven” Birger Vandael

17 augustus 2020

16u07 0 Hechtel-Eksel Momenteel gaat in Hechtel-Eksel de zomerschool door. Zo kunnen kinderen hun eventuele leerachterstand omwille van de coronacrisis inhalen en in september voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen. Stralende en gelukkige kinderen, ondanks deze vreemde tijden, daar doen we het voor”, onderstreept schepen van kinderopvang Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester).

De zomerschool in Hechtel-Eksel opende maandag 10 augustus haar deuren. Nog tot 21 augustus gaan de lessen door. In de voormiddag krijgen de kinderen les en in de namiddag leven ze zich uit met sport en spel. “Door de timing midden augustus zit de leerstof nog fris in de hoofden wanneer de leerlingen op 1 september weer naar school kunnen gaan”, legt Lijnen uit.

Taalbad

“Iedere week focussen we op een ander thema”, gaat schepen van Onderwijs Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester) verder. “De eerste week zit er intussen op. Het was een taalbad in samenwerking met Kind & Taal vzw, waarbij taalzwakke leerlingen aan de hand van pictogrammen, een geheugenspel, voorleesmomentjes, … hun achterstand konden bijspijkeren. De toffe mix van les en sport en spel werd door de leerlingen gesmaakt.”

STEM-activiteiten

Deze week gaat de zomerschool in de gemeentelijke sporthal door. De nadruk zal op STEM-activiteiten liggen waarbij de leerkrachten leerlingen die bij wetenschapsvakken extra hulp kunnen gebruiken, aan de hand van leuke experimenten de nodige kennis bijbrengen. “In Hechtel-Eksel willen we alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zoveel mogelijk kansen geven om hun talenten te ontplooien”, besluit Lijnen.