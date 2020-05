Hechtel-Eksel steunt lokale handelaars met digitaal platform en affiches Birger Vandael

09 mei 2020

09u37 0 Hechtel-Eksel De gemeente Hechtel-Eksel heeft enkele acties op poten gezet om de lokale handelaars te steunen bij de coronacrisis. Met een digitaal platform, korting op de gemeentelijke geschenkbonnen en doelgerichte communicatie hoopt het gemeentebestuur voor de nodige steun te kunnen zorgen.

Allereerst zette gemeente Hechtel-Eksel haar digitale platform ‘Hechtel-Eksel Winkelt’ extra in de kijker. Met dit platform kunnen lokale handelaars hun producten/diensten via een eigen gratis webshop aan de man brengen. “Dit kan een oplossing bieden en daarom investeerden we in deze periode ook in extra promotie,” zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). Ondertussen verkopen al 22 handelaars hun producten actief via Hechtel-Eksel Winkelt.

Lokaal kopen

Daarnaast riep het gemeentebestuur ook een flinke corona korting in het leven: €5 extra bij aankoop van €50 aan gemeentelijke geschenkbonnen, te koop via hechtelekselwinkelt.be. “Met deze actie moedigen we onze inwoners aan om vanaf 11 mei massaal lokaal te kopen,” legt Jan Dalemans uit. Er werden al 56 bonnen via de actie verkocht, goed voor €3.080. De actie loop nog tot en met 10 mei.

Affiches

De gemeente maakte ook affiches met de boodschap ‘Deze superster blijft open’. Handelaars konden deze in hun etalageraam hangen en aanduiden op welke manier ze bereikbaar zijn (online, thuislevering, afhaal, …) “Zo weten voorbijgangers meteen dat zij bij die handelaar ook tijdens de coronacrisis nog terecht kunnen,” zegt schepen Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester). Via een QR-code worden klanten doorverwezen naar de website die alle zaken ordent.

Uiteraard is er ook nog de hinderpremie van de Vlaamse Overheid. In Hechtel-Eksel vroegen al 211 zelfstandigen de hinderpremie aan. 169 van hen hebben deze reeds ontvangen.