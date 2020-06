Hechtel-Eksel opent twee troostplekken waar mensen samen kunnen rouwen Birger Vandael

22 juni 2020

11u09 0 Hechtel-Eksel Tijdens het afgelopen weekend heeft het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel twee troostplekken geopend waar mensen kunnen samenkomen om rouw en verdriet te delen. “Gemis, verlies en afscheid nemen, valt dit jaar voor veel mensen extra zwaar”, vertelt schepen van Senioren Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester).

Het initiatief verliep in samenwerking met Ferm, dat in totaal 100 troostplekken in Vlaanderen wil inrichten. In Hechtel werd deze ingericht aan de Sint-Lambertusstraat, aan de parking van In den Brand. In Eksel kozen ze voor een troostplek aan het einde van de Kapelstraat. Op deze groene plekjes vind je bloembollen en een inspirerend gedicht van Jan Ducheyne terug.

Uiteraard is het thema momenteel meer dan ooit actueel. “Het coronavirus heeft het gewone leven ontwricht. In deze periode kunnen bepaalde afscheidsrituelen niet doorgaan. Troost krijgen en geven is anders dan anders. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee,” zegt Feyen. De troostplekken komen dus als geroepen.

Verbondenheid

“De afgelopen maanden is heel duidelijk gebleken dat onze inwoners er voor elkaar zijn,” voegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) eraan toe. “Als lid van Ferm Hechtel, droeg schepen Kelly Leenaerts haar steentje al bij aan het ‘pré-Planttroost tijdperk’. Samen met enkele andere bestuursleden was ze de drijvende motor achter de groep vrijwilligers die mondmaskers maakten voor onze inwoners en ons verplegend personeel. Deze verbondenheid willen we nu verderzetten.”