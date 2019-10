Hechtel-Eksel krijgt eerste Repair Café BVDH

03 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober van 14 tot 17 uur vindt in Hechtel-Eksel een eerste Repair Café plaats onder de naam ‘mooihersteld’. In een dergelijk café kan je als dorpsbewoner allerlei kledij, elektrische apparaten, fietsen en nog veel meer laten herstellen. Locatie voor deze happening zijn de nieuwe Chirolokalen in de Hoefstraat. Daarna zal het event tweemaandelijks in Eksel of Hechtel worden georganiseerd. Thema’s als duurzaamheid worden in het Repair Café extra in de verf gezet, er komt ook een weggeefhoek met bruikbare tweedehands artikelen en er is een speciale speelhoek voor kinderen. Good Planet en Fabrique ecologique uit Genk zullen zorgen voor workshops voor jong en oud rond een duurzaam thema. Onder meer Bond Zonder Naam zal een stand verzorgen terwijl Dirik Bosman oude deuntjes nieuw leven inblaast en zorgt voor de muzikale omlijsting van het eerste Repair Café mooihersteld in Hechtel-Eksel.