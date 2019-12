Hechtel-Eksel investeert ruim 26 miljoen euro in ‘projecten voor de inwoners’ BVDH

18 december 2019

10u31 2 Hechtel-Eksel Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel presenteert deze week haar meerjarenplan. Met de input van een burgerpeiling en gesprekstafels werd een omgevingsanalyse opgesteld, die als basis diende voor dit meerjarenplan. De gemeente investeert de komende jaren 26.359.000 euro, zonder de belastingen te verhogen.

Opvallend zijn de investeringen van de gemeente in de tennis- en voetbalinfrastructuur. Voetbalclub KFC Eksel zal zo de langverwachte nieuwe accommodatie kunnen bouwen. Verder is er ook de totale renovatie van De Schans en de verbouwing van het parochiecentrum, die gebouwen functioneler, duurzamer en meer belevingsvol maken. Hechtel-Eksel zet zichzelf ook nog meer in de verf als fietsgemeente en krijgt een aantal nieuwe fietspaden en fietsstraten.

Gemeentehuis uitgebreid

Om de gemeentelijke dienstverlening nog gemakkelijker te maken, wordt het gemeentehuis en de IT-infrastructuur uitgebreid. Met een centraal loket en meer online mogelijkheden, wil de gemeente de burger nog dichter bij de gemeente brengen. Ook op welzijnsvlak wordt de werking van het OCMW extra ondersteund en breidt het zorg- en huisvestingsaanbod voor senioren uit. De kinderopvang wordt bovendien meer betaalbaar.