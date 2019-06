Hechtel-Eksel groeit snel: 129 extra inwoners in 2019 Birger Vandael

17 juni 2019

15u19 0

Het Belgische statistiekbureau Statbel heeft vandaag de officiële bevolkingscijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat ons land net iets meer vrouwen dan mannen telt en dat de Belgische bevolking net als de voorbije jaren groeit. Opvallend is dat de groei in Hechtel-Eksel relatief snel verloopt. In vergelijking met 2018 telt de gemeente 129 extra inwoners. Het totale aantal ligt inmiddels op 12.419. De stijging verloopt in Hechtel-Eksel sneller dan in pakweg buurgemeente Lommel, waar ‘slechts’ 35 extra inwoners zijn ten opzichte van vorig jaar. Klaarblijkelijk is de gemeente dus een aantrekkelijke plaats om te komen wonen.