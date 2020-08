Hechtel-Eksel dankt vrijwillig chauffeur Johan Torfs voor jarenlange dienst Birger Vandael

25 augustus 2020

11u36 3 Hechtel-Eksel Johan Torfs reed in Hechtel-Eksel zeven jaar lang rond als vrijwillig chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale (MMC). Hij stond in voor het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit. Omwille van een verhuis komt er een eind aan zijn vrijwilligerstaak. Het gemeentebestuur vond een gepast afscheid op zijn plaats.

In 2013 kwam Johan Torfs reeds de groep vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale versterken. In de loop van de jaren reed hij heel wat mensen met een beperkte mobiliteit rond voor een dokters- of ziekenhuisbezoek. Zo legde Johan tal van kilometers af naar allerlei bestemmingen.

Mooie attentie

“Wegens een verhuis uit onze gemeente kan Johan zijn activiteit in onze gemeente niet meer verderzetten. Het gemeentebestuur wilde hem uiteraard niet laten vertrekken zonder een mooie attentie. Want jarenlange vrijwillige inzet, er is niets mooier dan dat,” legt schepen van senioren Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester) uit.

Niet helemaal weg

“Wij willen Johan van harte bedanken voor zijn jarenlange inspanningen voor de Hechtel-Ekselaar! Gelukkig zullen we hem ook in de toekomst af en toe nog eens in Hechtel-Eksel kunnen zien”, voorspelt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “Johan zal immers samen met zijn vrouw Rosina nog een voet in onze gemeente houden met de verderzetting van hun vrijwilligerswerk voor vtbKultuur, een organisatie die cultuur in al haar vormen voor iedereen toegankelijk wil maken.”