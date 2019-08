Groen wil ereburgerschap voor drummer Mario Goossens BVDH

28 augustus 2019

17u13 1 Hechtel-Eksel Oppositiepartij Groen wil Mario Goossens voordragen als ereburger van Hechtel-Eksel. De 47-jarige van onder meer Triggerfinger woont inmiddels niet meer in de gemeente, maar bracht er wel zijn jeugd door.

Volgende maandag zal de gemeenteraad transporteur Noël Essers aanduiden als ereburger van Hechtel-Eksel. Omdat de fractie veel belang hecht aan cultuur en kunst, wil Groen ook Goossens in de picture plaatsen. “Hij heeft bekendheid vergaard in binnen- en buitenland en won de Music Industry Award als beste muzikant in 2011. Dat maakt hem een voorbeeld voor vele muzikanten in Hechtel-Eksel”, onderstreept fractieleider Sven Saenen. “Volgens het reglement kan de gemeenteraad om de twee jaar een ereburger aanduiden, na bespreking op de gemeenteraadscommissie. Jammer genoeg werd geen oproep bij de bevolking gedaan om zelf ereburgers voor te dragen.”