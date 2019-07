Groen pleit voor moderne maaltijden in dorpsrestaurant BVDH

08 juli 2019

Het OCMW van Hechtel-Eksel is op zoek naar een nieuwe leverancier voor de maaltijden in het dorpsrestaurant. De OCMW-raad van Hechtel-Eksel keurde zopas een nieuw bestek goed over de maaltijden in het dorpsrestaurant. De nog te kiezen leverancier zal moeten voldoen aan de vereisten die daarin zijn vastgelegd. Raadslid Sven Saenen (Groen) pleit voor een menu dat voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Hoewel er in het bestek wel sprake is van ‘variatie’, ‘creativiteit’ en ‘duurzaamheid’ mist hij gezondheidsnormen. Peulvruchten en sojavarianten ontbreken en vegetarische maaltijden zijn enkel optioneel. “Het lijkt me vanzelfsprekend dat een OCMW de richtlijnen volgt. Dit is geen revolutie op het bord, hooguit zijn het accentverschuivingen. Het is nu het moment om een leverancier te kiezen die hiervoor aandacht heeft. En zo evolueert het dorpsrestaurant mee met de moderne senior.”