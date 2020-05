Gemeentelijke sporthal wordt BLOKpunt voor studenten Birger Vandael

28 mei 2020

15u47 0 Hechtel-Eksel Vanaf dinsdag 2 juni opent in de gemeentelijke sporthal in de Ekselse Dennenstraat een BLOKpunt voor de studenten. “Dat komt geen moment te vroeg. De examenperiode staat voor de deur en door de coronacrisis is de nood aan blokpunten waar studenten in alle rust kunnen studeren nog groter. We zijn dan ook blij dat we een oplossing gevonden hebben,” zegt burgemeester Jan Dalemans (HE).

Gemeenschappelijke plaatsen waar studenten samen met hun ‘lotgenoten' kunnen studeren, werkt voor vele motiverend. Terwijl thuis werkende ouders en spelende broertjes en zusjes zitten, vinden studenten op zo'n plaatsen de nodige rust. Ook de groepsdruk werkt voor sommigen als extra motivator.

Vanaf 2 juni tot en met 30 juni kunnen studenten in de gemeentelijke sporthal, Dennenstraat 8, in Eksel terecht. Het BLOKpunt in de sporthal zal iedere weekdag doorlopend open zijn van 9 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds. “We starten met 12 plaatsen maar kunnen indien nodig aanvullen tot de sporthal vol is,” zegt schepen van Jeugd Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester).

Blokken in alle veiligheid

Het blokken in de sporthal moet vlot en vooral veilig verlopen. “We volgen de richtlijnen die het ministerie van Volksgezondheid uitschreef”, legt Leenaerts uit. “De afstandsregels van één persoon per tien vierkante meter als de student geen mondmasker draagt en de tafels 2,5 meter uit elkaar, worden toegepast.”

Het gemeentebestuur vraagt de studenten om rekening te houden met de huisregels. Zo moet je ter plaatse een logboek invullen en wordt gevraagd de tafels voor gebruik te ontsmetten.