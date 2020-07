Gemeentebestuur wil schoolomgeving rond Viejool veiliger maken: “Sint-Jozefsstraat openen voor auto’s is slechts één piste die we bestuderen” Birger Vandael

15u39 0 Hechtel-Eksel Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel wil de schoolomgeving rond basisschool Viejool verbeteren. Volgens de oppositie ligt het plan op tafel om de Sint-Jozefstraat terug te openen voor auto’s vanuit de Heerstraat. “Er liggen verschillende pistes op tafel”, verduidelijkt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “Er is nog geen beslissing genomen en alles gebeurt in samenspraak met de buurt, de directeur en voorzitter van het oudercomité op school.”

Vorige week was er aan de school al overleg met twee schepenen, de politie, de schooldirectie, de voorzitter het oudercomité en de burgemeester. “We hebben onder meer besproken of de Sint-Jozefstraat éénrichtingsverkeer moet krijgen, dan wel 24 uur op 24 wordt geopend of enkel wordt geopend aan het begin en het einde van de schooldag. Ook het afsluiten van de Schoolstraat is ter sprake gekomen. We zullen het hele schepencollege in de loop van deze week onze bevindingen laten weten.”

Incidenten in het verleden

De situatie in de Sint-Jozefstraat wordt door omwonenden in elk geval van nabij bekeken. Enkele buren vrezen dat het gevaarlijk wordt wanneer fietsers en auto’s over de smalle weg moeten rijden. “Acht jaar geleden besloot het vorig bestuur om deze weg af te sluiten nét omdat het zo onveilig was”, klinkt het in de straat. “Hier zag je dagelijks verkeerstaferelen die je als ouder echt niet wil zien. Er zijn dan ook verschillende incidenten geweest.. Het lijkt ons niet logisch om deze maatregel terug te draaien.”

Voorbarig

De burgemeester betreurt dat er nu al zoveel wordt gepraat over mogelijke beslissingen. “De enige betrachting is om de schoolomgeving veiliger te maken. Het hele verhaal wordt nu toegespitst op het wel of niet openstellen van de Sint Jozefstraat. Wij zullen met de mobiliteitsspecialisten de hele schoolomgeving in kaart brengen, vooraleer een beslissing te nemen.”