Gemeentebestuur komt met nieuw reglement voor begraafplaatsen: “Willen niet de gemeentekas spijzen, wel uitstraling geven aan kerkhoven” Birger Vandael

11 februari 2020

10u12 Hechtel-Eksel In Hechtel-Eksel wordt na twee jaar voorbereiding het nieuwe reglement voor begraafplaatsen ingevoerd. Het gemeentebestuur zal de prijs voor de verlenging van een concessie opvoeren, ook al is er volgens oppositiepartij CD&V geen draagvlak bij de inwoners. "Men spreekt van een 'kerkhoftaks', terwijl het gaat om een concessievergoeding. Hierdoor heeft een familie de zekerheid dat de dierbare overledene de volgende 30 jaar een rustplaats heeft", reageert burgemeester Jan Dalemans (HE).

Wie langer dan tien jaar een plaatsje op het kerkhof wil behouden of later samen met zijn dierbaren begraven wil worden, kan kiezen voor een zogenaamde concessie. Na tien jaar of bij het verstrijken van een concessie, kunnen deze graven geruimd worden. In de praktijk gebeurde dat in Hechtel-Eksel niet. Daar wil de meerderheid verandering in brengen. “Wij ontvingen tal van verontwaardigde reacties van onze inwoners”, vertelt CD&V-raadslid Jan Vangenechten. “Doordat meerdere mensen op één perceel begraven liggen, loopt de kostprijs snel op.”

Vijftig jaar laksheid

Dalemans betreurt het standpunt van de oppositie in dit project, dat de naam ‘Oude Waardering, Nieuw Respect’ kreeg. Hij verwijt CD&V louter politiek gewin te willen halen uit het dossier. “Ze schoven dit dossier als meerderheid jarenlang voor zich uit en hebben er als coalitiepartner zelfs een jaar aan meegewerkt. Het is door de laksheid van de voorbije vijftig jaar dat dit nu hard aankomt voor sommige families.”

De burgemeester benadrukt dat de nieuwe prijs van de concessie ver beneden vele Vlaamse gemeenten en steden ligt. “Het is 10 euro/jaar voor een grondbegraving en 6.66 euro/jaar voor een urne. Uitstrooien of de urne mee naar huis nemen is gratis. Ook voor kinderen onder de 12 jaar en oud-strijders is de concessie gratis. Voor de families die het moeilijk hebben om de vernieuwde concessie te betalen, kunnen we een afbetalingsplan regelen.”

Gezamenlijke begraafplaats

Wanneer de concessie niet wordt vernieuwd, krijgt de overledene een plekje op de gezamenlijke begraafplaats. Op het bijhorend monument kan dan een gedenkplaatje aangekocht worden voor 50 euro. We moeten trouwens wettelijk gezien graven waar nooit een concessie op genomen is, geen nieuwe kansen meer bieden. Toch vinden we het belangrijk om de families wél die keuze te bieden.”

Volgens Dalemans is het resultaat van het reglement dat veel oude, vervallen graven zullen verdwijnen en de oude begraafplaatsen mooier zullen worden. “Er zal voldoende aandacht geschonken worden aan een serene herinrichting met nieuwe beplanting, banken en kunstwerken. Ook hebben vele inwoners ons al laten weten dat ze blij zijn met de nieuwe regeling omdat ze fysiek niet meer in staat zijn om het graf van hun ouders of grootouders te onderhouden. Dit reglement is niet in het leven geroepen om de gemeentekas te spijzen, maar wel om onze begraafplaatsen de uitstraling te geven die ze verdienen.”