Gemeente en OCMW werken voortaan op afspraak Birger Vandael

19 mei 2020

13u30 0 Hechtel-Eksel Sinds vorige week werken de gemeente en OCMW Hechtel-Eksel op afspraak. Volgens burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) biedt dat ook veel troeven die niet coronagerelateerd zijn: “Je plant je bezoek in wanneer dat voor jou past, je kan op meer momenten in het gemeentehuis en het OCMW terecht, je vermijdt lange wachttijden en je bent meteen aan de beurt.. Onze medewerkers kunnen zich bovendien goed voorbereiden en je sneller en beter verder helpen.”

Door het werken op afspraak stimuleert de gemeente de sociale afstand en worden wachtrijen vermeden. De afspraak zelf zal zo veilig mogelijk verlopen. De gemeente voorziet voldoende ontsmettingsmogelijkheden voor de handen en er wordt extra tijd voorzien tussen afspraken zodat het gemeentepersoneel de infrastructuur tussendoor proper kan maken.

Voorzorgsmaatregelen

De technische dienst installeerde eerder al schermen van plexiglas aan het onthaal en de loketten om de kans op besmetting, zowel voor inwoners als voor medewerkers, zo veel mogelijk te verkleinen. Het bewaren van een veiligheidsafstand blijft natuurlijk wel van belang. Een afspraak maken kan online via www.hechtel-eksel.be/afspraak of telefonisch tijdens de openingsuren via 011 73 40 37 (gemeentehuis) of 011 89 12 12 (OCMW).

Snelloket

Voor het afhalen van een aantal zaken, zoals je eID of rijbewijs, heb je geen afspraak nodig maar blijft een bezoek aan het gemeentehuis wel noodzakelijk. Hiervoor integreerde het gemeentebestuur een snelloket aan het onthaal. Na het aanvragen van een product brengen de medewerkers jou op de hoogte wanneer je het aan het snelloket kan komen afhalen. Welke zaken je allemaal in een mum van tijd aan het snelloket afhaalt, ontdek je hier: www.hechtel-eksel.be/hoe-maak-je-een-afspraak