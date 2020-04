Gemachtigd opzichter Albert Dirckx (75) door coronacrisis op vervroegd pensioen Birger Vandael

22 april 2020

12u22 0 Hechtel-Eksel Na een carrière van dertien jaar als gemachtigd opzichter bij de GBS, zal de 75-jarige Albert Dirckx door de uitbraak van het coronavirus vervroegd op ‘opzichterspensioen’ gaan. De burgemeester en schepenen van Hechtel-Eksel zochten hem op en schonken aan Albert een doosje Merci-chocolaatjes en een bloemetje.

Albert stond jarenlang in weer en wind in zijn fluovestje en met stopbord in de hand klaar aan de GBS. Alle kinderen kenden hem bij naam en hij werd gewaardeerd voor zijn vrijwilligerswerk. Door de uitbraak van het coronavirus en de daaraan verbonden risico’s voor senioren wordt Albert helaas gedwongen tot het stopzetten van zijn hobby. “Als de coronacrisis voorbij is en we allemaal weer veilig uit ons kot kunnen komen, wordt het afscheid van Albert natuurlijk nog uitgebreider gevierd. Want zo’n straffe man verdient een straf feest. Wij kijken er alvast naar uit!”, kondigt de gemeente aan.