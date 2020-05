Geen stormloop op mondmaskers in Hechtel-Eksel Birger Vandael

18 mei 2020

15u57 2 Hechtel-Eksel Sinds afgelopen donderdag kunnen alle Hechtel-Ekselaars vanaf 12 jaar een gratis mondmasker en filter afhalen. De gevreesde stormloop bleef met dank aan de nodige signalisatie, organisatie en burgerzin tot dusver uit. “We benadrukten dat er genoeg maskers voor iedereen zijn en je gerust even kon wachten met het afhalen", vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).

Hechtel-Eksel koos ervoor om de verdeling van mondmaskers via afhaalpunten te doen. Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei konden inwoners van 9 uur tot 18 uur terecht in de gemeentelijke sporthal in Eksel en het Huis van het Kind in Hechtel. Ook konden ze hun masker, en de filter aangeboden door de federale overheid, vanaf donderdag 14 mei in twee supermarkten afhalen: Proxy Delhaize Hechtel en Proxy Delhaize Eksel.

Vanaf maandag 18 mei fungeert ook het gemeentehuis als afhaalpunt en vanaf 20 mei kan je eveneens in Novamarkt terecht. Door middel van verschillende afhaalmomenten en -punten tracht het gemeentebestuur de afhalingen zo veel mogelijk te spreiden.

Veiligheid prioriteit

Om het afhalen vlot en veilig te laten verlopen, werden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Ter plekke is er een duidelijke signalisatie, zijn er visuele hulpmiddelen om de afstand te bewaren en doen schermen van plexiglas en afgebakende zones de rest. Inmiddels zijn 3.800 maskers en 6.000 filters verdeeld. De rij aan de gemeentelijke sporthal en het Huis van het Kind was nooit langer dan vier personen.

Meer info op www.hechtel-eksel.be/afhalen-mondmaskers-gemeente.