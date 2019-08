Gambiaanse voetbalscout verblijft achttien dagen in Eksel: “Hopelijk kunnen onze talenten hier ontbolsteren” Birger Vandael

03 augustus 2019

19u12 2 Hechtel-Eksel Krantenwinkeluitbater Koen Meekers van ‘News 4 You' heeft dezer dagen speciaal bezoek. De Gambiaanse voetbalscout Lamin Jammeh verblijft immers achttien dagen bij hem. De twee leerde elkaar kennen tijdens een project van Meekers in Afrika. “Honderden voetbaltenues schonken we al aan de lokale inwoners", vertelt Koen.

In de krantenwinkel staat tientallen dozen vol kleren opgesteld. Deze zullen per container worden overgebracht naar Gambia. In een bergkamer staat nog veel meer materiaal dat richting het Afrikaans continent gaat. “Heel Eksel brengt hier spullen binnen", lacht Koen. “Dit project in Afrika loopt al jaren, het is vooral Walter die hier veel inspanningen voor levert. Deze winter ben ik zelf eens ter plaatse gegaan om alles met eigen ogen te aanschouwen. We steunen onder meer de lokale scholen in de buurt van Bakau en proberen de kinderen hun schoolgeld te betalen.”

Naast de scholen krijgen ook de voetbalclubs in Gambia de steun van Meekers en zijn vrienden. “We verzamelden de tenues van lokale voetbalclubs als Flandria Paal, Kaulille en Beringen. Ze zijn daar ginds blij mee.” En in het voetbalwereldje leerde Meekers ook Lamin kennen. Die is bezig aan een kleine rondreis door Europa. Hij zoekt steun voor zijn voetbalacademie Door Doorat en voetbalclub Komani FC, dat speelt in de derde divisie.

Welkomstfeestje

De Afrikaanse voetbalscout die de komende weken ook in de winkel veel te zien zal zijn, is voor het eerst in ons land. “De vriendelijkheid van de mensen valt me meteen op”, straalt hij. Vrijdagavond ontdekte hij meteen de gastvrijheid op een welkomstfeestje. Zijn academie in Gambia heeft een afdeling voor U9, U11, U13, U15, U17 en U23. “Ik hoop wat steun en sponsors te vinden voor onze werking. Hopelijk kunnen de komende jaren nog meer van onze talenten hier ontbolsteren."

Gambianen bij Lommel SK

Lamin maakt van zijn verblijf in Eksel handig gebruik om ook wedstrijden mee te pikken van SK Lommel. Sinds deze zomer spelen daar immers drie Gambianen: de rechtsback Salif Kujabi, aanvallend middenvelder Alieu Jallow en aanvaller Abdoulie Sanyang. Allemaal worden ze dit jaar 20 en hopen ze door te breken in Europa. “Ik scout ze voor ons nationaal beloftenteam", stelt Lamin.

De spelers zitten niet zomaar in Noord-Limburg. De nieuwe eigenaar van Lommel SK, Ehud Shochatovitch, staat zelf aan het hoofd van Super Stars Academy, eveneens een voetbalschool in Gambia.

Eind augustus trekt Koen Meekers opnieuw naar Gambia. “Dat land heeft mijn hart gestolen... En niet alleen dat land", verwijst hij naar een foto van zijn lokale vriendin die boven zijn zaak hangt.