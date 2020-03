Ekselse pianiste streamt concert via Facebook Birger Vandael

16 maart 2020

16u25 0 Hechtel-Eksel De Ekselse pianiste Marie François (26) zal vrijdagavond om 20 uur een concert op haar ‘Steinway’ geven en dit online streamen op haar Facebookaccount. “Al mijn concerten zijn geannuleerd. Om de mensen troost te bieden, wil ik mijn (virtueel) steentje bijdragen. Iedereen die wil kan volgen en genieten vanuit zijn luie zetel, in quarantaine”, stelt de Ekselse.

Marie François stelde vorig jaar haar eerste solo-cd voor. Het resultaat van jarenlang hard werk op het conservatorium van Maastricht, het Lemmensinstituut in Leuven en haar postgraduaat bij Polina Leschenko. “Ik moest afgelopen weekend normaal gezien ook naar Wenen vliegen om les te volgen bij mijn ‘muziekmama’ Lilya Zilberstein. Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van de angst niet meer terug te kunnen keren naar België, werd het bezoek afgelast.”

Extra oefentijd

En dus zit Marie momenteel zonder werk of inkomen. “Momenteel bereid ik me ook voor op een pianowedstrijd in Spanje, waarvoor ik geselecteerd werd. Maar de kans is groot dat het concours uitgesteld of geannuleerd wordt. Dus maak ik van de vrijgekomen tijd gebruik om te oefenen. De komende maand wil ik de sonata van Liszt studeren.”

En vrijdagavond is er dus het persoonlijk concert. “Als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg naar Mohammed. Schoonheid verlicht de zeden. Een boodschap die misschien meer dan ooit telt, nu het land volledig op slot gaat en het sociale leven tijdelijk ophoudt te bestaan.” Op het programma staan stukken van Haydn, Schumann, Chopin, Tchaikovsky en Gershwin. Afstemmen doe je op het account www.facebook.com/pianistemariefrancois.