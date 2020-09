Ekselse pianiste Marie François (27) organiseert concerten in vier kerken: “Wachten op hulp heeft geen zin” Birger Vandael

11 september 2020

09u41 0 Hechtel-Eksel De Ekselse pianiste Marie François heeft het heft in eigen handen genomen. Ze zal in oktober vier kerken in Vlaanderen aandoen voor een pianorecital. Een initiatief dat ze volledig zelf organiseert: “ Alleen zo komt een artiest verder in dit land. Wachten op hulp heeft geen zin.”

Sinds de lockdown in het kader van het coronavirus krijgt de cultuursector het zwaar te verduren. De sector noemde de strenge maatregelen “onwerkbaar” en wacht al maanden op een kader waarin voorstellingen weer mogelijk zijn. “Ik wacht niet langer meer", zegt de Ekselse klassiek pianiste. “Niet op de cultuursector, niet op de overheid. Artiesten hebben het bijzonder moeilijk gehad op het piekmoment van corona. Zelf werden van de ene op de andere dag al mijn optredens geannuleerd, zonder een perspectief op beter. Dat kan verlammend werken, tot ik zei: genoeg. Ik doe het zelf.”

Marie organiseert bijgevolg The Corona Cure. “Ik speel in oktober vier pianorecitals in vier verschillende kerken, op vier verschillende locaties: Hechtel (vrijdag 2 oktober), Leuven (zaterdag 3 oktober), As (vrijdag 9 oktober) en Edegem (zaterdag 10 oktober).” De kerken doen voor de eerste keer de deuren open voor een cultuurpubliek sinds het coronavirus.

Vijftig toeschouwers

Opvallend is dat Marie alles op zich neemt: van het vastleggen van de locaties tot de kaartverkoop en van het corona proof inrichten van de zaal tot het maken van publiciteit. “Er mogen trouwens maar vijftig toeschouwers binnen. Wat het, ondanks de omstandigheden, toch intiem maakt.” De concerten zullen ongeveer een uur duren. Alle info over de locatie alsook de ticketverkoop kan teruggevonden worden via www.francoismarie.be.

Livestream en pop-upconcert

Voor Marie is The Corona Cure een eerste eigen voorstelling sinds de uitbraak van het virus, maar ze zat de afgelopen maanden ook niet stil. Al aan het begin van de lockdown streamde ze een concert via Facebook. Verder trad ze ook op tijdens een pop-upconcert in de Plantentuin van Meise. De Ekselse heeft als ambitie iedereen warm te willen maken voor klassieke muziek. Ze concerteerde reeds nationaal in verschillende culturele centra zoals de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en internationaal in Nederland (oa Concertgebouw in Amsterdam), Luxemburg, Duitsland, Italië, Engeland, Oekraïne en Amerika.’

Recent nog nam Marie haar eigen podcast op (Musing with Marie) en was ze tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd één van DeZes, de jongerenjury voor Klara en Canvas. Vorig jaar bracht ze haar debuutplaat Eclectic/Being me uit bij Challenge Records International; de plaat kreeg internationaal lovende kritieken en stond in april 2019 bij Apple Store in de top tien best verkochte platen klassieke muziek.