Ekselaar (65) vindt dat vliegtuigen te veel lawaai maken en te laag vliegen, koopt telescoop en laserpen en verblindt F16-piloot: jaar cel gevraagd Birger Vandael

28 mei 2019

13u05 10 Hechtel-Eksel Een gepensioneerde Ekselaar riskeert een celstraf van één jaar nadat hij op 17 april 2018 een F16-piloot van de militaire basis van Kleine-Brogel verblindde met de stralen van zijn laserpen. Naar eigen zeggen was beklaagde naar de sterren aan het kijken, maar al snel bleek dat hij ook wel vond dat de vliegtuigen te laag vlogen en te veel lawaai maakten. “We willen duidelijk maken dat dit soort gedrag extreem gevaarlijk kan zijn”, aldus basiscommandant Jeroen Poesen.

Rond 22.30 uur vloog een vliegtuig op geringe hoogte toen de piloot de verrichtingen met de laserpen vaststelde. Uit analyse van de coördinaten kon men al snel analyseren dat de man aan de Overpelterbaan in Eksel woont. De politie werd langs gestuurd en stelde vast dat beklaagde in het bezit was van een telescoop en een laserpen. In principe is dat verboden in ons land, dus daarom kocht de man er eentje aan via een Chinese website. “Het was een licht model”, aldus de procureur.

De kans dat je per ongeluk met een laserpen in de cockpit van een vliegtuig schijnt, is zo goed als nul Procureur

Gefrustreerde man die gestoord werd bij zijn hobby

Aanvankelijk opperde beklaagde dat hij eigenlijk de planeet Jupiter wou zien. Hij had de vliegtuigen niet gezien of gehoord, anders zou hij nooit geschenen hebben met de laserpen. De verbalisanten stelden echter vast dat de vliegtuigen wel degelijk te horen waren. “De kans dat je per ongeluk met een laserpen in de cockpit van een vliegtuig schijnt, is zo goed als nul”, stelt de procureur, die de uitleg van beklaagde ongeloofwaardig vindt. Hij gaat dan ook uit van een gefrustreerde man die gestoord werd bij zijn hobby.

Wat hij doet, is extreem gevaarlijk. Als de piloot wordt verblind, kan hij neerstorten. De feiten zijn bewezen en het opzet is volgens ons ook bewezen. Er staat een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar op deze feiten, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Nog steeds vorder ik één jaar cel en de verbeurdverklaring van de laserpen Procureur

“Wat hij doet, is extreem gevaarlijk. Als de piloot wordt verblind, kan hij neerstorten. De feiten zijn bewezen en het opzet is volgens ons ook bewezen. Er staat een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar op deze feiten, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Nog steeds vorder ik één jaar cel en de verbeurdverklaring van de laserpen. De straf kan wel worden uitgesproken met probatie.” FOD Defensie vraagt een symbolische schadevergoeding van 100 euro. “Door met de laser een tijd lang een cockpit te volgen, ben je écht gevaarlijk bezig. Zeker als je geen F16-toestel met schietstoel maar een passagiersvliegtuig aan het verstoren bent”, gaf Poesen mee.

Bijna hartinfarct

Beklaagde liet zich vertegenwoordigen door zijn advocate. Zij verklaarde dat de man op zijn oude dag in een kringwinkel belandde en zo zijn telescoop kocht. “Hij is niet zo handig met internet dus ging hij in de bibliotheek op zoek naar extra documentatie. Zo kwam hij uit bij de laserpen. Toen hij hoorde dat er zware gevangenisstraffen op de feiten staan, kreeg hij bijna een hartinfarct. Hij heeft niet bewust gericht naar het vliegtuig, het is gewoon een oude man die naar de sterren wou kijken. Ik vraag de vrijspraak” Bij de burgerlijke partij merkte advocaat John Avenel fijntjes op dat beklaagde wel degelijk wist wat hij aan het doen was: “Hij had toch maar mooi een techniek gevonden om zijn lenzen duizenden keren te versterken.” Vonnis op 25 juni.