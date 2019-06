Eikelbosstraat (N747) tijdelijk afgesloten door stormschade BVDH

05 juni 2019

11u44 0

Op de Eikelbosstraat (N747) in Hechtel-Eksel waaiden gisterenavond tijdens het stormweer enkele grote Amerikaanse eiken omver. Deze kwamen terecht op de gewestweg en in de bosrand. Het wegdek liep daarbij schade op door het uitrukken van de boomwortels. De N747 wordt nu tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen Eksel (Hechtel-Eksel) en Kleine-Brogel (Peer) voor de opruim- en herstellingswerken. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Er wordt een omleiding aangegeven.