Eerste beelden van vier wolvenwelpjes: “Welkom Bosland daltons” Birger Vandael

23 juni 2020

Hechtel-Eksel Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van de wolvenwelpjes in Limburg. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) deelde de beelden van INBO/ANB op haar sociale media. ‪"Na meer dan 150 jaar verwelkomen we deze vier(!) kleine boefjes: de Bosland Daltons", laat ze weten.

De romance van wolvin Noëlla en wolf August deed dierenliefhebbers uit heel het land dromen van wolvenwelpjes. Dat leidde tot een eerste date aan het begin van 2020. Eind april volgde dan het grote nieuws dat Noëlla in verwachting was. En op 10 mei volgde het historische nieuws: Noëlla had vier welpjes op de wereld gezet. In de eerste weken na de geboorte bleven zij uit de picture. Een eerste glimp werd pas verwacht na enkele maanden. De historische beelden zijn echter vroeger dan verhoopt een feit.

Positief nieuws rond de wolven was zeker welgekomen. Aan het begin van 2018 verscheen met Naya voor het eerst sinds het begin van de twintigste eeuw terug een wolf in onze contreien. Zij werd echter om het leven gebracht. De uitdaging bij de komst van deze vier wolvenwelpjes blijft dan ook om mens en dier in harmonie met elkaar te laten samenleven.