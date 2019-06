Eden Summer Club klaar voor zonnigere weken Birger Vandael

18 juni 2019

11u29 1

Bij de Eden Summer Club in Hechtel was het de afgelopen weken regelmatig vloeken omwille van de barre weersomstandigheden. “De moeizame start zorgde er dan weer wel voor dat we alle puntjes op de i konden plaatsen en helemaal klaar zijn voor de evenementen die er nu aankomen”, aldus zaakvoerder Sanchez. Dit weekend wordt de dertigste verjaardag van de carrière van dj Philip op zaterdag gevierd, gevolgd door het event ‘Kammermusik’ op zondag met de bekende Joyhauser achter de draaitafels. Voor zomerse beats moet je dus aan de Hasseltsebaan zijn. De bijhorende drank wordt trouwens door middel van duurzame producten als organische rietjes en koffiebekers geserveerd.