Duinen van Hechtel vormen decor van spectaculaire veldrit Birger Vandael

13 februari 2020

15u51 0 Hechtel-Eksel Dit weekend vormen de duinen van Hechtel opnieuw het decor voor de spectaculaire veldrit ‘Agter de Berg’. Op het terrein achter de voetbalvelden van Hechtel en het Don Boscocollege kunnen liefhebbers van zandspektakel twee dagen lang de kunstjes van de helden van morgen aanschouwen.

Op zaterdag zijn de miniemen vanaf 8 jaar aan de beurt voor hun veldrit. Om 12.15 is er een speciale veldrit voor G-sporters die de afgelopen twee jaar hun eigen supporterstrofee hebben. In de namiddag komen dan de aspiranten (12 tot 14 jaar) aan hun trekken. Een dag later trappen de amateurs en de Masters A in de voormiddag af. De Masters B en Masters C volgen en om 12 uur is er het Limburgs kampioenschap voor Dames. Zowel de elites als de jeugd strijden om de rood-witte trui. De nieuwelingen, junioren, beloften en eliterenners zonder contract sluiten zondagmiddag het sportspektakel af.

Prijs en parkeren

Op zaterdag mogen supporters gratis komen kijken, op zondag betaal je 7 euro voor een toegangsticket. Kinderen onder 12 jaar mogen altijd gratis binnen. In een verwarmde tent aan de aankomstzone kan je alles in comfortabele omstandigheden volgen. Parkeren is mogelijk aan de terreinen voor en achter het Don Boscocollege.