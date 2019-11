Don Bosco kwist voor Rode Neuzen Dag BVDH

26 november 2019

16u30 0

De eerste en tweede graad van Don Bosco Hechtel organiseren aanstaande vrijdag een grootse quiz ten voordele van Rode Neuzen Dag. Dit event is de afsluiter van een hele maand die in het teken stond van Rode Neuzen. Tijdens de pauzes werd er geregeld wat lekkers verkocht op de schoolterreinen. De quiz vindt plaats in de sporthal en de deuren openen om 18.30 uur. Een uur later begint de eigenlijke quiz. In ploegen van maximum vijf deelnemers kon je deelnemen aan een bedrag van 20 euro. De formule bleek een groot succes wat de quiz is volledig uitverkocht. De organisatie zamelde nu al 3.200 euro in, wat reeds 200 euro meer is dan het beoogde resultaat.