Dommelvallei uitgebreid met 66 hectare Birger Vandael

12 juni 2019

14u39 0 Hechtel-Eksel Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) maakte vanmiddag bekend dat het erkend natuurreservaat ‘Dommelvallei’ met een oppervlakte van 66 hectare wordt uitgebreid. De totaal erkende oppervlakte van het gebied gelegen in Pelt, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren en Peer wordt zo 172 hectare.

De Dommelvallei is met de elzenbroekbossen, hooi- en weilanden, kleine visvijvers en rietvelden een bijzonder stukje natuurlijk. De grote verscheidenheid aan landschapstypes zorgt voor veel verschillende dier- en plantensoorten. Vooral de ‘blauwgraslanden’, die voorkomen bij de overgang van heide naar beekvallei, zijn erg zeldzaam in heel Europa. Ook de broekbossen zijn, zeker in het vroege voorjaar, erg mooi. Sinds begin de jaren negentig beheert Natuurpunt enkele van die graslanden. Dankzij de erkenning kunnen ze nog beter beheerd worden.

Belang voor natuur

Van den Heuvel verwijst bij de uitbreiding naar zijn belofte om tijdens zijn drie maanden ministerschap nog meer dan 1000 hectare natuur versneld te erkennen als natuurreservaat. “Die kaap is ondertussen overschreden, en er staan nog uitbreidingen gepland. Deze erkenningen zijn van groot belang voor onze natuur. Natuurpunt heeft zo zekerheid dat er middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van de gebieden én de openstelling ervan. Deze grote uitbreiding is goed nieuws voor de streek kan dit natuurgebied een grote meerwaarde bieden voor de levenskwaliteit van de bewoners van de streek, die hier van de groene rust kunnen genieten.”