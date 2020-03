Dieter (29) geeft ‘Therapie met Jimmy B’: “Blijf een meter van de laptop weg, want ik werk ook aanstekelijk” Birger Vandael

15u48 0 Hechtel-Eksel Door het coronavirus zitten heel wat mensen thuis en dat leidt af en toe ook tot creatieve ideeën. Kijk maar naar Ekselaar Dieter Jannis (29), in het dagelijkse leven leerkracht Frans op het Inspirocollege Houthalen , maar in zijn vrije tijd komiek. Voor de gelegenheid geeft hij als het Chris Van den Durpel-typetje Jimmy B ‘feel good therapy’. En dat werkt op de lachspieren!

“Ge moet drie weken in uw kot blijven, zo moeilijk kan dat niet zijn want ik heb twintig jaar in de kast gezeten”, zo begint de therapiesessie van Dieter. De toon is meteen gezet want twee minuten lang geeft hij het beste van zichzelf. “Ik wil sneller verspreid worden dan het virus. Respecteer de maatregelen en blijf een meter weg van de laptop, want naar het schijnt werk ik nogal aanstekelijk."

Verleden als komiek

Jimmy B was een creatie van Chris Van den Durpel, die er in de jaren negentig zelfs enkele hits mee scoorde. ‘Ik ben een vent’ en ‘Zo macho’ behoren tot het collectieve geheugen. Jannis is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Want hij trad in het verleden ook al op als komiek samen met zijn tweelingsbroer Dimitri. “Ik hoop de mensen op deze manier ook eens aan het lachen te brengen in dit soort tijden."

Dieter gaat elke dag een nieuw filmpje online zetten. “In quarantaine met ons Katrijn” is in middels in aantocht. Wie hem graag aan het werk ziet, kan terecht op zijn Facebookaccount ‘Dieter Jannis’.