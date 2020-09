Dief van Subaru Impreza krijgt 18 maanden cel Birger Vandael

09 september 2020

Een 33-jarige man is veroordeeld tot achttien maanden cel nadat hij op 24 juli 2020 in Hechtel-Eksel aan de haal ging met een Subaru Impreza, nadat hij de contactsleutels had ontvreemd van een vrouw. “De feiten zijn bijzonder traumatiserend in hoofde van het slachtoffer", klinkt het in het vonnis. De man moet aan het slachtoffer bijgevolg ook een materiële schadevergoeding van 3.559,99 euro, een morele schadevergoeding van 1.250 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 750 euro betalen.