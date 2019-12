Dertiger verliest rijbewijs na speekseltest, terwijl ziekenhuis bewijst dat hij geen drugs gebruikte: “Kerstavond vieren bij de ouders zal nu niet meer gaan” Birger Vandael

24 december 2019

14u00 0 Hechtel-Eksel Een koppel uit Hechtel is furieus nu het tijdens de feestdagen plots zonder rijbewijs zit. Stevie Leuci (30) kreeg zondagavond een rijverbod van vijftien dagen na een positieve speekseltest. Overtuigd van zijn onschuld trok hij meteen naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt voor een bloedafname. Uit het toxicologisch rapport bleek dat hij geen drugs had gebruikt. “Via onze advocaat vernamen we dat we het rijbewijs niet zullen terugkrijgen”, vertelt hij samen met zijn partner Caroline.

Het was al de tweede keer dat Stevie een dergelijke gebeurtenis meemaakt. “Ik gebruik helemaal geen drugs”, zucht hij. “Misschien word ik geviseerd omdat ik er met enkele tatoeages wat ruwer uitzie?” In ieder geval werd zijn rijbewijs zondagavond wel degelijk in beslag genomen. Pas op 6 januari, na alle feestelijkheden, zou hij dit terug kunnen bekomen. “We wisten dat we onschuldig waren, dus wilden we het bewijs in het ziekenhuis op papier zien." En zo geschiedde.

Foutenmarge bevestigd

Bij politiezone LRH, dat te speekseltest uitvoerde, bevestigt men dat er een foutenmarge kan zijn bij speekseltesten. “We begrijpen dat dit voor de betreffende bestuurders heel vervelend is maar we zijn verplicht om de voorgeschreven procedure te volgen waarbij we bij de bestuurders een speekseltest afnemen en daarna een speekselanalyse. Deze analyse gaat vervolgens naar het labo voor verder onderzoek. Als de speekseltest in de eerste plaats positief blijkt te zijn, zijn wij genoodzaakt om de bestuurder zijn rijbewijs met onmiddellijke inning in te trekken voor 15 dagen. Enkel het parket kan beslissen om het rijbewijs van de bestuurder terug te geven aan de hand van de resultaten van het labo.”

Geen feestdagen?

Het is nooit handig om zonder rijbewijs te zitten en tijdens de feestdagen maakt dat alles nog extra moeilijk. “Onze ouders komen uit Oudsbergen en Bree, terwijl wij van Hechtel komen. Normaal is het de traditie om op kerstavond bij de ouders van Stevie te gaan eten en op kerstdag bij mijn ouders, maar dat is nu niet mogelijk. En op Oudejaarsavond wilden we naar Winterland gaan, wat nu ook niet gaat”, vertelt Karolien.

Extra vervelend is dat Stevie deze week proefwerk zou mogen gaan doen bij een bedrijf. “Hij zou er moeten helpen met het afleveren van kranten aan de nodige dagbladhandelaars. Het was eindelijk een kans op werk”, geeft Caroline nog mee. “Vier jaar geleden viel hij als dakwerker van een dak bij een arbeidsongeval. Hij kreeg lange tijd een uitkering en moest vier keer geopereerd worden aan zijn pols. Helaas bleek hij niet meer te kunnen werken als dakwerker."

Volgens hun advocaat zal de dienst verkeer het rijbewijs niet eerder inleveren. Onze krant vroeg inmiddels naar een reactie van het parket, waar men de zaak zal bekijken. “Eindejaar is voor ons om zeep", zucht het Hechtels koppel.