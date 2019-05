De eerste zomerbar van Noord-Limburg vind je in Hechtel: welkom in het paradijselijke ‘Eden’ Birger Vandael

27 mei 2019

19u35 14 Hechtel-Eksel In het pittoreske Hechtel opent zaterdag Eden: de enige zomerbar in Noord-Limburg. “Het was hoog tijd om daar verandering in te brengen”, zeggen de zaakvoerders, die foodtrucks, dj’s en vooral een vakantiegevoel beloven.

Met een naam als Eden is de link met een paradijselijke tuin natuurlijk snel gelegd. De zomerbar beschrijft zichzelf dan ook als een plek van gelukzaligheid, weelderig genot, lust en vermaak. De locatie is in elk geval strategisch goed gekozen. Aan de Hasseltsebaan ligt ze naast discotheek Club Nex (de voormalige Ark), maar ook aan het fietsroutenetwerk dat verder door kronkelt door natuurgebied Resterheide en Bosland. Met de Noord-Zuidverbinding om de hoek en parkeergelegenheid in de aangrenzende weide zijn alle faciliteiten aanwezig.

Ervaring bij La Rocca

“Al twintig jaar ben ik in de evenementenwereld actief”, zegt Sanchez, die samen met Pasquale zaakvoerder is. “Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij de werking van La Rocca (legendarische dancing, red.) en na marktonderzoek bleek dat er in Limburg wel nood was aan een dergelijke zomerbar. Je hebt wel Baouzza op de Calvarieberg in Munsterbilzen en Ipanema in de schaduw van de Versuz in Hasselt, maar daarnaast is het aanbod pover. Vooral in Noord-Limburg is er helemaal niets. Ik ken Limburgers nochtans als een volk dat graag feest. Dit leek me dus een perfecte opportuniteit.”

Drie zones

Sanchez wil met de bar zo breed mogelijk gaan. “We maken een opdeling in drie zones: Food, Chill en Dance. In Food kan je met de voeten in het gras genieten van lekkere hapjes van foodtrucks. Bij Chill kan je terecht voor het vakantiegevoel op een prachtig zandstrand. Hier is ook speciale aandacht voor kinderen, met waterfonteinen en de mogelijkheid om zandkastelen te maken. Deze twee zones zijn gratis. Dance zal soms overgenomen worden door promotors. Hier vind je concepten van kinderdisco’s tot salsa-avonden. Voor de feestjes kan er soms een toegangsprijs gevraagd worden.”

Zaterdag opent de Eden Summer Club met een stevige binnenkomer. Internetsensatie en artieste Lovely Laura komt over uit Ibiza om de zaak te openen en ook Bastin, Samm en DJ Maori worden aangekondigd. “We mikken op 1.000 tot 1.500 bezoekers zaterdag”, geeft Sanchez nog mee. De komende weken vinden er onder meer een afterwork, een verjaardagsevent van dj Philip en een ‘La Rocca on Tour’ plaats. Ook voor events als ‘Kammermusik’, ‘Kelderdeuntjes’, ‘Floorfiller’ en ‘Sounday’ zal je er terecht kunnen. De Eden Summer Club zal open zijn van woensdag tot en met zondag. De exacte uren hangen af van mogelijke events. Donderdag en vrijdag beginnen ze eraan om 14 uur, in het weekend al om 12 uur.