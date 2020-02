Daar zijn de eerste dagbeelden van wolvin Noëlla, mogelijk ook nieuwe wolf op komst Marco Mariotti

14 februari 2020

13u34

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 14 Hechtel-Eksel Agentschap Natuur en Bos heeft nieuwe beelden gedeeld van wolvin Noëlla. De beelden zijn overdag gemaakt, mooi van kleur en goed in kwaliteit. “Misschien is ze op weg naar een date met August", grapt het agentschap. Daarnaast is de kans reëel dat er nog een andere wolf op weg is naar ons land.

“Een beter cadeau voor Valentijnsdag hadden we niet kunnen wensen. De eerste beelden van wolvin Noëlla bij daglicht. Heeft ze een date gepland met August misschien?” Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is blij. Er zijn haarscherpe beelden opgedoken van Noëlla op één van de vele wildcameravallen.

“Het zijn de eerste kleurenbeelden van Noëlla die we te pakken hebben. Daarmee hebben we de bevestiging dat ze gezond en wel in de regio is”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele.

De wolven werden tot nu toe vooral ‘s nachts op beeld vastgelegd. Dat zorgde voor donkere, vaak grijze video’s. Volgens boswachter Eddy Ulenaers ziet Noëlla er op de beelden gezond uit. “Het lijkt ook een zuivere wolf, want er zijn geen kenmerken van een hybride.”

Jonge wolfjes

Noëlla bevindt zich samen met de wolf August in Limburg. “Ook August was in de omgeving. Daar zijn geen duidelijke foto’s van, maar ze waren duidelijk samen. Het is een gevestigd koppel in de regio”, legt Ulenaers uit. “Het is nog veel te vroeg, maar als er niets met de wolven gebeurt, is de kans natuurlijk groot dat daar jongen van gaan komen.”

Februari is ook de periode dat wolvinnen loops zijn. Het ANB verwacht dat ze zullen paren en dat Noëlla na een draagtijd van zo’n twee maanden welpen zal werpen. “Er is niks dat erop wijst dat ze niet gaan paren en dat Noëlla niet zwanger zal worden. Het duurt wel een tijd, wellicht tot eind april, voordat je het uiterlijk kunt zien”, bevestigt Jan Loos van Welkom Wolf. “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat niet gaat gebeuren.”

Volgens Welkom Wolf zijn alle ingrediënten aanwezig voor een nest jongen. “Het is een gevestigd wolvenkoppel in een territorium met voldoende voedsel. We weten al dat August vruchtbaar is. Van Noëlla niet, maar ik heb nog nooit van onvruchtbare wolven gehoord”, legt Loos uit. “Het is een mathematische zekerheid dat er eind april, begin mei jongen worden geboren. Hopelijk deze keer met een goede afloop.”

August en Noëlla hebben elkaar dan ook bijzonder snel gevonden. “Dat een mannetje een nieuw vrouwtje moet vinden, kan lang duren”, vertelt Loos. “Maar het is allemaal heel snel gegaan. De kans was eigenlijk niet zo groot dat ze nog op tijd bij elkaar zouden geraken, maar ze hebben elkaar toch gevonden op vele honderden kilometers afstand.”

Nieuwe wolf op komst?

Mogelijk krijgen Noëlla en August ook het gezelschap van een andere wolf. “De kans is reëel dat we een nieuwe wolf op bezoek krijgen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf aan Het Belang van Limburg.

In de Maasduinen, in Nederlands-Limburg, werden deze week twee schapen doodgebeten. Onderzoekers kwamen nog ter plaatse om DNA-stalen te nemen, maar de kans is groot dat het om een wolvenaanval gaat. Die wolf zal wellicht ook in België opduiken.

“We mogen ervan uitgaan dat er een nieuwe wolf aankomt. Alle voorgaande wolven die op die plek zijn gepasseerd, zijn zonder uitzondering in Vlaanderen terechtgekomen”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. “We hebben ook het vermoeden dat er nog een andere wolvin leeft in Vlaanderen, in de buurt van het Nationale Park Hoge Kempen en verre omgeving.”

Welkom Wolf hoopt dat de wolven veilig in Vlaanderen kunnen leven. “Hopelijk is er voor de wolven deze keer een goede afloop. Het gerechtelijk onderzoek naar de dood van wolvin Naya wordt ernstig gevoerd en zal hopelijk tot resultaten leiden”, zegt Loos. “Wij weten wie het gedaan heeft, en zij moeten niet denken dat ze safe zitten.”

Ook de lynx staat overigens aan de Belgische grens te trappelen. Volgens Loos is het een “kwestie van tijd” voor het dier in ons land verschijnt.

