Daar komen de welpjes, wolvin Noëlla is zwanger Marco Mariotti

27 april 2020

11u53 92 Hechtel-Eksel De biologische klok van een wolf tikt altijd in het voorjaar, maar nu is het met zekerheid zo. Wolvin Noëlla is drachtig en België verwacht deze lente haar eerste wolvenwelpen. Dat maakt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) bekend.

Wat welpen en zwangere wolven betreft moet Limburg haar vorig trauma nog verwerken. Vorig jaar verdween wolvin Naya rond exact dezelfde periode. Ook zij was drachtig. Elk spoor van haar of de welpen verdween en zelfs een onderzoeksrechter werd op de moord-verdwijningszaak gezet.

Vandaag krijgt wolf August een tweede kans met Noëlla aan haar zijde. Zij maakte in december haar intreden in het wolvengebied van August en werd snel geaccepteerd.

Geen communicatie meer

“De geboorte van welpen zal niet meer lang op zich laten wachten. De eerste weken na de geboorte leiden wolven een onopvallend bestaan. Pas na enkele maanden zullen de jonge wolven mee op pad gaan binnen het territorium. Het spreekt voor zich dat we het wolvenpaar alle rust gunnen en hier de komende periode niet meer over communiceren.”

“Het rustgebied dat ik afbakende voor onze Vlaamse wolven, dat vooral bestaat uit ontoegankelijke militaire domeinen en uitgestrekte Limburgse natuurgebieden, doet zijn werk. De komende weken en maanden zal het gebied dan ook strikt bewaakt worden om te voorkomen dat de drachtige Noëlla hetzelfde overkomt als wolvin Naya. Laten we met z’n allen dan ook deze gebieden even vermijden en de wolven rust gunnen.”

Dit weekend raakte bekend dat in Wallonië nooit eerder zoveel worden werden gesignaleerd. België zou wel eens het wolvenkruispunt van Europa kunnen worden. In ons land zijn nu al meer dan tien wolven gespot. In Wallonië gaat het om minstens zes exemplaren, in Vlaanderen passeerden vijf wolven de revue.