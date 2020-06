Containers van buitenschoolse kinderopvang maken plaats voor het KIK: “Hier kunnen we tot 130 kinderen opvangen” Birger Vandael

05 juni 2020

13u27 0 Hechtel-Eksel Deze week werden aan het Rode Kruisplein de containerklassen afgebroken waar gedurende negen jaar de buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel gevestigd was. Honderden kinderen hebben er ontelbare uren speel- en leerplezier beleef. De buitenschoolse opvang neemt nu haar intrek in het nieuwe Huis van het Kind aan het Vriendschapsplein.

Twee grote vrachtwagens reden in de ochtend van 2 juni het Rode Kruisplein in Hechtel-Eksel op. “Het was een vreemd zicht hoe de containers één voor één vakkundig verwijderd werden. Het einde van een era. Maar ook het inluiden van een nieuw era. Na jarenlang plannen kon de buitenschoolse kinderopvang nu eindelijk zijn intrek nemen in het nieuwe moderne Huis van het Kind. En dat is toch een fijne upgrade”, zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).

KIK

Het Huis van het Kind Hechtel-Eksel heet het ‘KIK’. Dit staat voor ‘Kind is Koning’. Niet alleen kinderen zijn hier welkom, maar ook ouders en jongeren kunnen er terecht terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het KIK maakt het mogelijk om een intensievere samenwerking te realiseren tussen verschillende organisaties die aan gezinsondersteuning doen: gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en kinderopvang.

“In het KIK kunnen we meer kinderen opvangen, 130 in totaal, en dus meer ouders gelukkig maken”, zegt schepen van Kinderopvang Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester). “Het is een volledige nieuwbouw, met nieuw meubilair en speelse fitnesstoestellen om beweging aan te moedigen. Er wordt ook op STEM ingezet. Voor de verhuis zaten de lagere schoolkinderen en kleuters apart in een vestiging. Nu is er gekozen voor een verticale werking waar de kleuters en lagere schoolkinderen hun eigen ruimte hebben, maar ook samen kunnen spelen, bv. in de buitenruimte.”

Chaotische verhuis

Omwille van de coronacrisis verliep de verhuis wat stroever. Zo moest de opvang van de lagere school opvang eerst zijn intrek in de containers nemen om hierna te verhuizen naar het KIK. Gelukkig stelden de begeleidsters zich heel flexibel op en leidden ze alles in goede banen. Nu de verhuis achter de rug is, is de rust wedergekeerd. Door thuiswerkende ouders is het in de opvang in het KIK voorlopig ook nog rustig waardoor kinderen en begeleidsters goed kunnen wennen aan de nieuwe omgeving.

Veiligheidsmaatregelen

Uiteraard neemt de kinderopvang de nodige voorzorgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ouders brengen de kinderen tot aan de deur en halen ze hier terug af. Ze komen dus niet binnen. Bij aankomst in de opvang wordt bij ieder kind de lichaamstemperatuur gemeten. Daarnaast zet de kinderbegeleiding bij elk contact met volwassenen een mondmasker op en respecteren ze hierbij ook de veiligheidsafstand. Contactbubbels worden eveneens gerespecteerd.

Feestelijke opening

Eens deze in veilige omstandigheden kan plaatsvinden, zal er een feestelijke opening van het KIK en de kinder- en jeugdbib die hier ook gevestigd zal zijn, plaatsvinden. Op een officiële datum is het dus nog even wachten.

Meer weten over het KIK? Surf naar www.hechtel-eksel.be/welzijn/huis-van-het-kind