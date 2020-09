Centraal-Aziatische diplomaten onder de indruk van ‘Fietsen door de Bomen’ Birger Vandael

02 september 2020

10u44 0 Hechtel-Eksel Afgelopen maandag brachten 23 Centraal-Aziatische diplomaten een bezoek aan Bosland. Ze waren erg onder de indruk van het tochtje doorheen ‘Fietsen door de Bomen’ in Pijnven.

De Kirgizische ambassadeur in België, Muktar Djumaliev, staat gekend als een groots fietsliefhebber. Op de Onafhankelijkheidsdag van Kirgizië kon hij zich dus geen betere activiteit wensen dan een bezoekje aan de fietsersbrug in het bijzijn van onder meer zijn Oezbeekse, Turkmeense en Kazachse collega’s.

Unieke beleving

“We hebben de voorbije jaren heel veel gefietst in onze omliggende landen, maar geen enkele plek is zo groen, kindvriendelijk, mooi en uniek als Fietsen door de Bomen in Bosland”, is Djumaliev enthousiast. “Fietsen met een vogelperspectief - dat is écht een unieke beleving. Het concept past bovendien perfect in de Europese ‘Green Deal’ waar we een gezonde levensstijl en het beschermen van onze leefomgeving promoten.”

Bijzondere interesse

“Dat toont aan dat er bijzondere interesse is in geslaagde samenwerkingsverbanden met de natuur als verbindende factor”, vertelt burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) tevreden. “Recent nog kwamen afgevaardigden van Kalmthoutse Heide, enkele Nederlandse gemeenten en het Waalse Nassonia ook al kennismaken met Bosland.”