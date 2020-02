Cederique en Tina beginnen op 20/02/20202 aan reis van hun leven: “Zolang er maar geen wereldrampen volgen” Birger Vandael

19 februari 2020

11u27 0 Hechtel-Eksel 20/02/2020 is een bijzondere datum en voor Cederique De Coster (28) en zijn vriendin Tina Vanderghinste (22) uit Hechtel wordt deze dag extra speciaal. Dan vertrekken ze immers op de reis van hun leven. Van Azië gaat het richting Australië en later volgen ook Noord- en Zuid-Amerika. “We laten alle opties voor de toekomst open en willen duidelijk maken dat mensen hun dromen vandaag moeten waarmaken”, vertelt Cederique.

Cederique werkt al heel zijn leven bij het bedrijf van vader Lode in grondwerken. Toch zit hij met zijn hoofd doorgaans ergens aan de andere kant van de aardbol. Nadat hij al een paar keer proefde van het avontuur (Bali, Malawi, Noorwegen, Brazilië…) wil hij nu de droom realiseren die hij al lang koestert: een wereldreis zonder einddatum of finale bestemming. “Het enige wat vast staat, is dat we door het coronavirus China zullen vermijden. Voor de rest is alles mogelijk.”

Met zijn reis wil Cederique een dubbel statement maken. Eerst en vooral wil hij onderstrepen dat dromen wel degelijk waarheid kunnen worden. “Mensen stellen vaak maar uit en voor dat je het weet ben je dertigplusser met enkele jonge kinderen en een zware lening, waardoor er van een wereldreis niet snel meer iets in huis zal komen. Ik wil duidelijk maken dat het zo niet hoeft te gaan.”

Werken in Australië

Ten tweede maakt de Hechtelaar duidelijk dat zo’n reis niet persé stukken van mensen moet kosten: “Als je het slim aanpakt, dan valt het allemaal best mee. Zo zullen wij zes dagen op zeven kiezen voor een ‘low budget’ verblijf en één keer per week de keuze maken voor comfort. In Australië is het de bedoeling dat we een tijd gaan werken, om een deel van de verplaatsingen terug te verdienen. Op die manier houden we de kostprijs laag. Korte verplaatsingen maken we met de scooter of het openbaar vervoer, in plaats van de dure taxi’s.”

Voor Cederique wordt zijn nieuwe leven een heel verschil met zijn oude. Het was niet gemakkelijk om papa Lode snel te overtuigen van zijn plannen: “Ik heb wel moeten doorzetten om duidelijk te maken dat dit mijn leven is en deze reis is wat ik altijd heb willen doen.” Aan zijn zijde reist Tina, die hij leerde kennen in Rio de Janeiro, al duurde het tot in Kortrijk voor hij haar hart veroverde. Inmiddels woont ze al twee jaar in Hechtel.

Fotoshoot in elk land

Ook Tina jaagt haar droom na. “Ik werkte al een keertje voor Coca Cola en zou nu graag doorbreken als internationaal model. Ik ben (maar) 1.65 meter groot, maar laat me niet stoppen en geloof in mijn talenten en unieke karakter om dit waar te maken. Daarom zal ik in elk land proberen een fotoshoot te doen en agenten aan te trekken!”

Om de vader, de familie, vrienden en geïnteresseerden op de hoogte te houden, zal het koppel via de blog ‘ournextlocation_ ’ (vooral via Instagram en YouTube) geregeld info de wereld insturen. “Het moet een informatieve website worden voor zielsverwanten.” Afrondend heeft de twintiger nog één grote wens: “Ik hoop maar dat we niet met wereldrampen worden geconfronteerd. De laatste jaren zie je er toch steeds meer en het is ook afwachten wat de toekomst gaat geven in Australië met al die bosbranden.” In elk geval is duidelijk dat 20 februari voor Cederique en Tina een dag wordt die alles voor altijd zal veranderen.