Burgemeester countert voorstel CD&V rond Eksel centrum: “We zijn zelf bezig met een upgrade van het mobiliteitsplan” BVDH

10 januari 2020

12u44 0 Hechtel-Eksel Burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) is kritisch voor het voorstel van oppositiepartij CD&V om de Hoofdstraat in het centrum van Eksel anders in te richten. “Wij zijn trouwens zelf bezig met de upgrade van ons mobiliteitsplan”, laat hij weten.

“Het vreemde is dat de mensen van CD&V op 1 september 2011 zelf de herinrichting hebben voorgelegd aan de gemeenteraad”, reageert Dalemans. “Wij hebben ons toen onthouden en gaven de nodige kritiek. In 2013 (toen de partij van Dalemans van de oppositie naar de meerderheid was gegaan, red.) moesten we zelf fase 3 aan De Kromme Draai nog uitvoeren. Dat was immers reeds geregeld. De voorbije zes jaar leverde CD&V de schepen van Mobiliteit. Alle voorstellen om de situatie te verbeteren, werden toen weggelachen. En nu ze in de oppositie zitten, komen ze dan zelf met dit voorstel…”

Volledige gemeente

Dalemans kondigt meteen ook een verbeterd mobiliteitsplan aan: “Niet alleen in de Hoofdstraat moeten er verkeersremmende en veiligheidsmaatregelen genomen worden. We gaan het volledige plan van de gemeente bekijken met de mobiliteitscommissie. De Hoofdstraat is geen gemeenteweg, wel een gewestweg. Daarom gaan we er het Agentschap Wegen en Verkeer ook bij betrekken.”