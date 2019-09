BoslandTrailers wandelen door weer en wind 50 en 100 kilometer: “Uitkijken naar een warm bad!” Birger Vandael

29 september 2019

11u19 5 Hechtel-Eksel Zaterdag vanaf de middag kwamen de 3.000 BoslandTrailers druppelsgewijs binnen na hun wandeling van 100 (vertrek vrijdagavond) en 50 kilometer (vertrek zaterdagmorgen). De tweede editie van de tocht door de Noord-Limburgse natuur werd door verschillende buien extra zwaar. Bij aankomst dacht iedereen dan ook aan een welverdiend biertje en een warm bad.

De editie van dit jaar wordt door de deelnemers beschreven als een zwaardere editie dan vorig jaar. Dat komt natuurlijk door de vele buien die niet alleen de deelnemers deden doorweken, maar ook het parcours omtoverden tot een zware ondergrond vol slijk en plassen. De opluchting in de tent aan de Winnerstraat in Eksel was bij velen dan ook groot. Gelukkig had de organisatie voor een ontvangstcomité gezorgd, waardoor de pijn meteen eventjes verdween. Regelmatig wachtten ook partner en kinderen hun held op. Ruben Roeffaers deed de 100 kilometer op 9 uur en 28 minuten en kwam zo als eerste binnen.

Bart Deckers (34) uit Eksel had twee woorden voor zijn tocht van 100 kilometer: “zwaar en nat!” Hij sprak van een vettig parcours: “Ik heb wel even aan opgeven gedacht toen ik kletsnat werd van de gietende regen. Toch heb ik doorgezet, al had ik misschien betere reservekleren voorzien. Op karakter heb ik kunnen uitwandelen. Eigenlijk heb ik hier niet speciaal voor getraind. Vorig jaar was het warm en minder zwaar. Met een paar pintjes en een warm bad zal ik wel snel hersteld zijn!”

Zwaarder dan dodentocht

Eric Schoups (51) uit Neerpelt was naar eigen zeggen niet moe: “Het had nog 25 kilometer meer mogen zijn", glimlachte hij naar zijn onderneming. “Ik heb mijn reservekledij niet nodig gehad. Elke week doe ik tochtjes van tientallen kilometers, dus ik kan dit wel aan. Onderweg was ik in gedachten verzonken en bleef ik op mezelf. Het is een mooie tocht, vooral de Sahara vond ik erg aangenaam.” Cliff Van Wetswinkel (35) uit Heusden-Zolder zocht wel gezelschap op tijdens zijn tocht. “Ik heb de dodentocht ook al gedaan, maar dit is zwaarder. Dat komt vooral door de ondergrond."

Benny Voortmans (41) uit Grote-Brogel werd een zestal keer erg nat: “Ik was zo slim om nog een parapluutje mee te nemen. Doordat er ook veel wind stond, konden we gelukkig snel drogen. Ik vond de passage door de duinen van Hechtel het mooist!” Koen Truyers (36) uit Eksel koos voor de vijftig kilometer: “Ongeveer halfweg was er plots een regenbui, gelukkig konden we die doorstaan. We keken al vooruit naar het biertje dat op ons wachtte aan de aankomst. Vooral het Hobos vonden we mooi.”

450 opgevers

Volgens de laatste statistieken gaven 250 mensen op bij de 100 kilometer en 200 mensen bij de 50 kilometer. Burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (Open Vld) was tevreden over de organisatie: “Er was even een opstopping op de parking, maar grote incidenten bleven uit. Met meer dan tien nationaliteiten en deelnemers uit heel Vlaanderen aan de start, geeft dit evenement onze gemeente en heel Bosland extra uitstraling.