BoslandTrail krijgt na overleg positief advies Birger Vandael

13 juli 2020

17u24 0

Het ziet er sterk naar uit dat de BoslandTrail ook dit jaar kan plaatsvinden. In het weekend van 25 en 26 september zullen bijgevolg honderden wandelliefhebbers door Noord-Limburg trekken tijdens de derde editie van deze populaire trail. “Naar aanleiding van een veiligheidsoverleg met verschillende hulpverleningsdiensten en de burgemeester van Hechtel-Eksel, zijn we verheugd om te kunnen vertellen dat BoslandTrail 2020 kan doorgaan. Dit onder voorwaarde dat de versoepelingen omtrent het coronavirus zich blijven voortzetten en we geen heropflakkering van het virus kennen”, klinkt het in een officieel bericht.