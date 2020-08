BoslandTrail kan dankzij gewijzigd concept plaatsvinden Birger Vandael

24 augustus 2020

12u07 0 Hechtel-Eksel Door gebruik van diverse startlocaties binnen een beperkt tijdslot (tussen 20 en 22 uur) kan de 100 kilometer van de Bosland Trail op 25 en 26 september toch plaatsvinden. De groep wordt gespreid over 100 kilometer waardoor de afstandsregels opgelegd door de Federale overheid nageleefd kunnen worden. Deelnemers leggen hun tocht af binnen 30 uur en zijn verplicht op drukkere plaatsen een mondmasker te dragen.

Bij de 50 kilometer werd wel een grote verandering doorgevoerd. De deelnemers van de 50 km zullen ingedeeld worden over maar liefst 28 startdagen, te beginnen op 27 september, en eveneens vanaf meerdere startlocaties. Zij worden gevraagd zich opnieuw in te schrijven waardoor spreiding over deze dagen voorzien kan worden. Ze vertrekken steeds in de vroege morgen (06:00 uur - 10:00 uur) zodat ‘s nachts niet gewandeld hoeft te worden. Er wordt verder aan deelnemers gevraagd zelf een volgwagen te voorzien aangezien bevoorradingsposten deze editie gesloten zijn.

Waarde van buitenlucht

“De voorbije maanden waren voor iedereen intens”, klinkt het bij de organisatie. "Het coronavirus gooit al voor een tijdje roet in ons ‘socio-culturele sportleven’. ‘Buiten komen’ is deze zomer waardevoller dan ooit. En dat merkt de organisatie van de prachtige BoslandTrail maar al te goed door de vele wandelaars in Bosland.

“Vandaag lijkt de keuze voor afgelasting van een evenement een begrijpelijke maar vooral makkelijke keuze. Hiervan is de organisatie van BoslandTrail niet overtuigd. Afgelopen weken en dagen is er intensief met alle betrokken partners overlegd om toch een veilig en sterk plan van aanpak voor te leggen. BoslandTrail 2020 kan met de nodige inventiviteit en medewerking van de deelnemers corona-proof worden georganiseerd. Laat ons focussen op wat wel gaat!”

Creatieve oplossing

“We zijn verheugd dat de organisatie een creatieve manier heeft gezocht naar een oplossing” zegt Nele Lijnen, voorzitster van het Bosland beheercomité, “Er werd na intensief overleg beslist om het outdoor evenement op een alternatieve manier te organiseren. Te meer omdat Bosland vandaag als groene Limburgse regio onmisbaar is om te sporten en ontspannen in het buitengebied.”