BoslandTrail Challenges zetten Vlamingen aan tot wandelen Birger Vandael

14 april 2020

12u48 1 Hechtel-Eksel De organisatie van de BoslandTrail zal de komende weken een aantal sportieve ‘BoslandTrail Challenges’ lanceren. Daarmee willen ze de Vlamingen uitdagen om elke dag een frisse neus te nemen en minstens 7.500 stappen te zetten. “We willen hen ook stimuleren om stil te staan bij al het moois dat de natuur te bieden heeft”, vertelt Lien Verheyen van de organisatie.

Bij het vervullen van de uitdagingen, moeten deelnemers ook een foto delen van hun favoriete plekje in de natuur. Het is de bedoeling dat ze wekelijks tot 25 kilometer afleggen in hun wandelschoenen. Dat is gezond voor lichaam en geest en meteen ook een goede oefening richting eind september, wanneer de derde BoslandTrail op de agenda staat.

Reacties uit heel Vlaanderen

De organisatie kreeg nu al reacties van wandelaars uit het verre Oost-Vlaanderen, het Brusselse en Vlaams-Brabant. “De deelnemers moedigen elkaar aan en dat schept een mooie band”, stelt voorzitter Lennert Lodewijks vast. “Het is prachtig hoe we als kleine, jonge vereniging geesten tot rust laten komen, aanzetten tot bewegen en hoe we de zo normale dingen des levens weer bijzonder helpen zijn.”

Voor meer info neem je als wandelliefhebber best een kijkje op de sociale media van de BoslandTrail. Wat er de BoslandTrailers komende weken te wachten staat als uitdaging, wil de organisatie op dit moment evenwel nog niet vertellen. “Dat moet nog een verrassing blijven”, klinkt het mysterieus.