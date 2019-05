BoslandTrail bereikt kaap van 2.000 inschrijvingen Birger Vandael

31 mei 2019

12u09 0 Hechtel-Eksel De organisatie van de BoslandTrail heeft de kaap van de 2.000 inschrijvingen bereikt. Met nu al meer dan tien verschillende nationaliteiten aan de start, wordt het een internationale bijeenkomst. “Men komt vanuit heel West-Europa om deel te nemen aan de BoslandTrail’” vertelt medeorganisator Lennert Lodewijks,

Na de overweldigende eerste editie met 1400 deelnemers, laat de organisatie deze tweede editie in het weekend van 27, 28 en 29 september maximum 1000 deelnemers starten voor ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ en 2000 deelnemers voor de ‘BoslandTrail: 50km door Bosland’. Van die 3000 tickets zijn er nu al meer dan 2000 tickets de deur uit. Er zijn voor de ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ nog een dikke 200 tickets te koop en voor de ‘BoslandTrail: 50km door Bosland’ nog zo’n 700.

Volgens Lodewijks zijn veel van de “buitenlanders” in feite uitgeweken Limburgers, die voor dit avontuur graag een weekend terugkeren naar de heimat. “Zo mochten we laatst een telefoontje ontvangen van een Limburgse die reeds twintig jaar in de Zwitserse Alpen woont en daar zeer regelmatig deelneemt aan ultratrails door de Alpen. BoslandTrail wilde ze ook zeker een keertje meemaken.”

Nieuwe checkpoints

Ook over de route raakt steeds meer info bekend. Toerisme Limburg gaf zelfs z’n fiat om de route van de ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ over ‘Fietsen door de bomen’ te leggen. Deze 700 meter lange beleving krijgen de deelnemers nog voorgeschoteld op kilometer 92. Bij de checkpoints zijn er enkele nieuwkomers zoals het Don Bosco College in Hechtel, Dommelhof, de Zoete Kempen en Derdaele+. Toyota Vanduffel en Toyota Belgium engageren zich tijdens de BoslandTrail om hun hybride- en waterstofwagens in de kijker te zetten.