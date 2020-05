Bosland lanceert nieuwe fotowedstrijd Birger Vandael

18 mei 2020

11u30 2 Hechtel-Eksel De Boslandpartners lanceren ‘Bosland in Beeld’, een nieuwe fotowedstrijd die inzoomt op alle aspecten van het grootste avonturenbos van Vlaanderen. Vier maanden lang kunnen geïnteresseerden foto’s maken en die op Facebook en Instagram via de hashtag #boslandinbeeld delen. Winnaars mogen op bezoek bij één van de Bosland Gastheren.

Met de fotowedstrijd wil Bosland opnieuw de schijnwerpers plaatsen op haar prachtige gebied. Foto’s kunnen gemaakt worden van de topnatuur, fauna en flora, gastronomie, architectuur, cultureel erfgoed, surrealisme op z’n Boslands...

Vervolgens kunnen geïnteresseerden van 15 mei tot en met 1 september 2020 één of meerdere foto op sociale media plaatsen met de hashtag #boslandinbeeld. Bij een preselectie in de eerste week van september, selecteert de organisatie daar de vijftig beste beelden uit. De makers van die beelden worden uitgenodigd om hun foto officieel in te zenden in de periode van 7 tot 14 september.

Publieks- en juryprijs

Uit alle inzendingen wordt ten slotte een publieks- en juryprijs top drie gekozen. Voor de publieksprijs kan er van 15 tot 22 september door het grote publiek gestemd worden via sociale media, daarna worden de drie winnaars bekendgemaakt. Een professionele jury selecteert in dezelfde periode de juryprijs top drie. De beoordeling zal steeds gebeuren op basis van originaliteit, kwaliteit en de link met het thema Bosland. Winnaars maken kans op een overnachting, om een lokaal product te proeven of pakweg een leuke gezinsactiviteit te organiseren.

Bosland exposeert alle inzendingen op 25 en 26 september tijdens Bosland Trail. Daar worden ook de winnaars van de juryprijs bekendgemaakt. In de verdere toekomst zal Bosland de beelden inzetten in haar communicatie- en marketingstrategie.