Bijna 100 leerlingen en 7 leerkrachten van Don Boscocollege in quarantaine Birger Vandael

13 oktober 2020

16u08 0 Hechtel-Eksel In het Don Boscocollege in Hechtel zijn drie volledige klassen van het vierde middelbaar in quarantaine gegaan. Daarnaast verblijven ook anderhalve klas uit het zesde middelbaar en tien andere leerlingen in quarantaine. Die beslissingen zijn gemaakt nadat er de afgelopen week zes positieve testen werden afgelegd door leerlingen van de school.

Nadat er vorige week woensdag een eerste leerling van het zesde middelbaar positief testte, ging het razendsnel op de school. Met de hulp van het CLB werd opgespoord welke personen risico liepen. Het aantal besmettingen liep vervolgens op tot zes. Die zouden niet allemaal aan elkaar gerelateerd zijn, waardoor het een complex verhaal werd.

Zeven leerkrachten

Naast bijna honderd leerlingen zijn ook zeven leerkrachten preventief in quarantaine gegaan. In afwachting van de resultaten van een test blijven zij thuis. Ook hier gaat het om personen die risico lopen door de contacten buiten de school.

“De boodschap aan leerlingen en ouders verloopt in verschillende fases”, vertelt directrice Brigitte Dalemans. “Wanneer we een melding krijgen dat een leerling positief test, brengen wij het CLB op de hoogte. Het CLB kan ook door een huisarts op de hoogte gebracht worden dat een leerling positief test. Vervolgens sturen we een mail naar leerlingen en ouders via het schoolplatform dat er een besmetting gemeld is aan de school.”

Contacttracing

In een volgende fase wordt de contacttracing gevoerd door het CLB. “Zij maken een inschatting welke leerlingen en personeelsleden een laag- of hoog-risico contact gehad hebben. Leerlingen en personeelsleden met een hoog-risico contact moeten preventief thuis blijven. De schoolarts adviseert om een coronatest te laten afnemen. De communicatie met richtlijnen waar aan te houden, verstuurt het CLB.”

“De personen die hoog-risico lopen, blijven dus thuis tot het resultaat van de test. Is dat negatief, mag de leerling terug naar school, maar moeten andere contacten vermeden worden. Is die test positief, dan volgt alle verdere info via de huisarts.”

Bewegingsruimte

Leerlingen en personeelsleden met een laag-risico contact blijven naar school komen. Hun bewegingsruimte wordt wel ernstig beknot. “Ze krijgen wel de boodschap dat ze niet ongerust moeten zijn, maar extra goed moeten opletten voor een periode van twee weken. We vragen hen de sociale contacten te beperken en bijvoorbeeld geen hobby’s meer uit te voeren of kwetsbare personen op te zoeken.”