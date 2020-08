Barbelicious start pop-up restaurant in maïsveld Birger Vandael

17 augustus 2020

09u44 0 Hechtel-Eksel Bij het Eksels cateringbedrijf ‘Barbelicious’ zijn ze in het erg lastige 2020 wel erg creatief bezig. Nadat ze dit voorjaar uitpakten met de erg gesmaakte drive-ins, pakken ze dit najaar uit met een nieuw initiatief. In het maïsveld aan de Kruisstraat zullen ze starten met een pop-up restaurant. “Door corona hadden we amper nog werk, dus zijn we gaan nadenken", lacht zaakvoerder Joris Verkoyen.

De pop-up in het maïsveld zal bestaan uit twee delen. “In het ene deel bevinden zich de bubbels waar je zelf jouw barbecue moet bakken”, legt Verkoyen uit. “Je krijgt natuurlijk het vlees van ons, aangevuld met groetjes, sauzen en brood. Wij bereiden ook de barbecue voor, voorzien het materiaal en dekken zelfs de tafels. Garçons voorzien je van de drank. Maar je bent wel zelf de baas over de barbecue.”

Acht bubbels in tentje

In deel twee is er plaats voor acht bubbels in een tentje. “Hier kan je dan aan tafel schuiven en laat je al het werk aan ons over. Wij presenteren een driegangenmenu of viergangenmenu. Je hebt de keuze uit vlees, vis, vegi en vegan. Het extraatje in het menu met vier gangen is het kaasbordje, dat dan tussen het hoofdgerecht en het dessert wordt opgediend. Ook hier word je opgediend en zullen garçons klaar voor je staan. Voor de kinderen zetten we een springkasteel op.”

De pop-up is een samenwerking van Barbelicious met ‘Face a Face Bree’, ‘De Feesttafel en ‘Tentenverhuur Joris’. Van donderdag tot zondag zal de pop-up geopend zijn. Reserveren en extra info zoeken kan je via www.barbelicious.be.