Barbelicious organiseert drive-in braadworstenfestival Birger Vandael

29 april 2020

14u23 0 Hechtel-Eksel Een drive-in braadworstenfestival, u heeft er vast nog nooit van gehoord, maar op zondag 3 mei kan u in de Ekselse Kruisstraat met uw wagen ‘binnen rijden’ en een speciale hamburger opeten.

De organisatie van het festival is in handen van Barbelicious, specialist in barbecues, buffetten en ontbijtmanden. Vroeger vond u ze vaak terug op grote events in de regio, maar door het coronavirus hebben ze hun activiteiten lichtjes moeten aanpassen. Het resultaat is de originele drive-in. Tussen 16.30 en 19 uur worden er vijf afhaalmomenten van een halfuur georganiseerd.

Op het menu heeft u de keuze tussen de ‘Dirty Loaded Pulled Pork’, het ‘Brötchen Mathias’ en ‘El Gringo Sausage Sandwiche’. Bestellen kan je via de link die op de Facebookpagina van ‘Barbelicious werd gedeeld. Daar vind je ook alle info terug. De afbeeldingen doen alvast watertanden!