Bamboo Belgium mist samenhorigheid bij zoektocht naar mondmaskers Birger Vandael

05 mei 2020

14u28 0 Hechtel-Eksel Bamboo Belgium, de Ekselse producent van duurzame kledij, is geschrokken van de manier waarop de zoektocht naar mondmaskers verloopt. “Sinds de beslissing dat iedereen in België een mondmasker moet hebben, lijkt de samenhorigheid van het begin van de lockdown voorbij”, zucht zaakvoerster Fina Vanbuel.

Bamboo Belgium was aan het begin van de crisis een productie van mondmaskers opgestart omdat de vraag vanuit de zorg kwam. “We hebben Sint-Oda voorzien van 1.500 mondmaskers en de welzijnsregio Noord hebben we er 300 geleverd. We voelden ons door hen gesteund in onze visie. Met plezier leverden we aan deze instanties aan zeer democratische prijzen”, legt Fina uit. “Helaas is de vraag gedaald.”

Ecologisch bewustzijn is verdwenen

Tijdens de eerste weken zag Fina hoe de lockdown zorgde voor een mooie golf van solidariteit in de samenleving. “Mensen hadden begrip voor elkaar en gingen anders denken over heel wat zaken in onze maatschappij. Men vroeg zich af of we nog wel producten vanuit China moeten kopen aan dumpingprijzen… Enkele weken later is die golf volledig weg. Het is bij de mondmaskers niet meer belangrijk hoe deze worden geproduceerd en hoe de makers worden behandeld qua overuren en betaling.”

Bamboo Belgium besloot om trouw te blijven aan de visie met wachttijden als resultaat. Gelukkig kan Fina rekenen op de hulp van haar dochters Jasmien, Carolien en Evelien. “Wij willen werken vanuit respect voor mens, milieu en dier, niet vanuit de directe bevrediging van de noden. En we hopen dat mensen voor ons blijven kiezen uit respect voor deze waarden.”