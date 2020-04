Bakkerij Mentens sluit na 88 jaar de deuren: “Onze ‘patasjoe’ was bekend in de hele regio” Birger Vandael

01 april 2020

09u42 0 Hechtel-Eksel Deze week sluiten Edwin (62) en zijn zus Martine (65) Mentens hun bakkerij in Hechtel. Hun grootouders begonnen in 1932 met de zaak en die werd vervolgens van vader en moeder op zoon en dochter doorgegeven. Deze week dinsdag werden voor het laatst brood, koffiekoeken, taarten en de befaamde ‘patasjoe’ verkocht. “Nu hebben we eindelijk tijd om eens een keer uit te slapen”, glimlachen Edwin en Martin moe maar voldaan.

In de jaren dertig begonnen de families Mentens en Rechters met de oude bakkerij aan de Don Boscostraat. In het archief van de familie liggen nog foto’s van bomma Marie bij de bakkersauto en Albert Mentens op zijn broodkar. Ook Henri, Madeleine en tante Wien werden ingeschakeld in het familiegebeuren. Later namen Eduard Mentens en ‘Tante Bertha’ over en sinds 1987 staat Edwin samen met zijn zus Martine aan het roer van de bakkerij.

Gezondheidsproblemen

“Het is een speciaal gevoel om nu de deur achter ons dicht te trekken”, geeft Edwin toe. “Aan alles komt natuurlijk ooit een einde, maar als je hier zolang bent bezig geweest, dan raak je toch gehecht aan de zaak. Ik sukkel al een tijdje met mijn gezondheid. Deze donderdag moet ik geopereerd worden aan een kwaadaardig gezwel in de prostaat. In november werd dan ook de beslissing gemaakt om op pensioen te gaan. Ook mijn zus was toe aan welverdiende rust.”

De laatste dagen kregen de zaakvoerders talrijke bedankkaartjes van tevreden klanten. Op die manier werd het een warm afscheid. “Geen idee waarom ze zo graag naar hier kwamen”, blijft Edwin bescheiden. “Onze patasjoe was wel vrij bekend in de regio. Dat was toch ons paradepaardje. In de praktijk is dat een taartje met bladerdeeg, pudding en slagroom. Veel mensen hebben toch nog een laatste exemplaar gekocht.”

Vrijgezel gebleven

Opvolging voor de bakker zal er niet komen. Edwin en Martine zijn allebei vrijgezel gebleven. Daarmee volgden ze het voorbeeld van hun tante en nonkel, die ook nooit van straat geraakten. “We zijn in feite getrouwd met de zaak waarin we groot geworden zijn”, vertelt Edwin met een ‘smile’.

Het afscheid was er helaas wel eentje in mineur. “Door de coronatijden was het hectisch en hing er toch een speciale sfeer binnen. Gelukkig was er ook in de laatste dagen de steun van onze klanten. Nu hebben we de tijd om te genieten van onze grote tuin en eens een keer meer lang uit te slapen. We moesten al die jaren opstaan om 2 uur, hebben veel feestjes en bruiloften moeten laten schieten, dat mogen we nu wel een keertje inhalen!”