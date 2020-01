August en Noëlla zijn nu ook officieel een koppel: wolven samen gefilmd MMM

14 januari 2020

13u13 5 Hechtel-Eksel Het hing al even in de lucht en nu zijn er ook camerabeelden van: wolven August en Noëlla hebben elkaar gevonden! Als daar maar kinderen van komen, denken de fans intussen.

Na de verdwijning van wolvin Naya zwierf August een tijdlang alleen rond in de Limburgse bossen, maar inmiddels heeft hij het gezelschap gekregen van Noëlla. Dat was al duidelijk gebleken uit de verschillende pootafdrukken die gevonden werden, én urinesporen. Wolven sturen immers berichten naar elkaar in de vorm van een ‘informatief plasje’, waaruit andere wolven geslacht, leeftijd en hormonale status kunnen afleiden.

De vraag die elke wolvenliefhebber zich inmiddels stelt: komen daar kinderen van? Voorlopig valt dat nog niet te bevestigen. Maar het paarseizoen zit er wel aan te komen!