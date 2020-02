50 kilometer van BoslandTrail na 43 dagen uitverkocht Birger Vandael

13 februari 2020

12u25 0 Hechtel-Eksel Na amper 43 dagen is de 50 kilometer van de BoslandTrail al uitverkocht. Ook de laatste tickets voor de 100 kilometer door Bosland gaan de deur uit. Het is dus een kwestie van tijd vooraleer de derde editie in het weekend van 25 en 26 september volledig uitverkocht zal zijn.

Voor de 50 kilometer van de BoslandTrail werden 2.000 kaartjes verkocht, voor de 100 kilometer zijn er dat 3.000. In het Noorden van Limburg worden momenteel de krachten gebundeld om alle wandelaars doorheen het prachtige natuurgebied ‘Bosland’ te gidsen. “Dat de 50 kilometer na 6 weken al volledig uitverkocht is, motiveert ons nog harder om er ook dit jaar weer een spetterende editie van te maken”, vertelt Jan Cornelissen, mede-organisator van BoslandTrail. “Het is ongelooflijk hoe enthousiast de mensen zijn”, voegt Katrijn Conjaerts toe.

Ticketswap

Wie geen ticket voor de 50 kilometer kon veroveren, moet niet meteen panikeren. “Wandelaars die hun ticket voor BoslandTrail: 50 kilometer net gemist hebben, kunnen zich aanmelden op onze ticketswap via onze website”, voegt Lien Verheyen toe. Zo wil de organisatie deelnemers tegenmoet komen die wegens omstandigheden niet kunnen deelnemen en hun ticket door kunnen verkopen aan andere wandelaars. “Op deze manier gaan er geen tickets verloren en kunnen er zoveel mogelijk deelnemers genieten van deze unieke wandelervaring.”